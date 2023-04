PIS de maio será MAIOR e impressiona os trabalhadores

Todos os trabalhadores que estão previstos para receber o PIS/Pasep no mês de maio tem uma grande novidade. A cada mês é um grupo que recebe e, especificamente, no mês de maio os trabalhadores vão receber um valor maior, pois acontecerá o aumento do salário-mínimo.

Os pagamentos do abono salarial vão iniciar no dia 15 de maio, e logo no dia 01 de maio que é comemorado o Dia do Trabalhador, o presidente da república, Lula da Silva (PT) vai fazer o pronunciamento do novo valor do salário-mínimo que será de R$ 1.320,00.

Ou seja, para os trabalhadores que nasceram no mês de julho e agosto ou trabalhadores que tem o número Pasep com final 4 e 5 já vão poder sacar o dinheiro (lembrando que é referente ao ano-base de 2021).

Isso porque para cada tópico é um tipo de regra ou seja:

Pis: o cronograma segue o mês de nascimento

Pasep: o cronograma segue o dígito final do número de inscrição do programa.

Uma observação importante é que todos os beneficiários podem sacar o valor até o dia 28 de dezembro de 2023.

A partir do dia 1 de maio o salário-mínimo irá aumentar R$ 18,00. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Quem recebe o PIS e quem recebe o Pasep?

Muitos trabalhadores têm dúvida sobre essa questão. O pagamento do PIS (Programa de Integração Social) é para os trabalhadores da iniciativa privada, e quem é responsável por esses pagamentos é o banco da Caixa Econômica Federal. Já o pagamento do Pasep (Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) é para os servidores público e o banco responsável pelo pagamento é do Banco do Brasil.

Cerca de 22,9 milhões de trabalhadores recebem o abono salarial, e desse total 20,4 milhões são cadastrados no PIS e 2,5 milhões tem cadastro no Pasep.

A partir de maio será um valor maior

Para quem ainda não sabe, a regra do PIS é estabelecida com o valor do salário-mínimo, ou seja, os trabalhadores que receberam até o mês de abril, receberam e tiveram como base o valor de R$ 1.302,00, que é o atual valor do salário-mínimo.

Porém, a partir do dia 01 de maio (comemorado o dia do trabalhador), o salário-mínimo irá aumentar R$ 18,00, passando para R$ 1.320,00. O anúncio oficial será feito por Lula, o presidente do Brasil.

Os pagamentos de maio vão começar a acontecer a partir do dia 15, então o repasse do abono salarial para esses trabalhadores que recebem em maio já será um valor maior.

Direito ao PIS/Pasep

As pessoas que têm direito do PIS/Pasep neste ano de 2023 são aqueles que trabalharam no ano de 2021 (que é o ano-base que vamos seguir neste ano). É necessário:

Ter trabalhado com carteira assinada por ao menos 30 dias em 2021

Ter recebido até dois salários-mínimos

Está inscrito no PIS/Pasep há ao menos cinco anos

Ter os dados informados corretamente pelo empregador na Rais e no eSocial

