Aprenda a subir o score da Serasa para ALUGAR um imóvel em 2023

Milhares de brasileiros se preocupam com a pontuação do score da Serasa para saber o nível que está e o que já pode comprar com o nível que está. Lembrando que o score de crédito é uma pontuação totalmente baseada nos pagamentos do consumidor, ou seja, quanto mais ele pagar as dívidas em dia, mais o score sobe, pagando atrasado o nível cai.

Tudo é calculado e analisado, principalmente a relação do consumidor com o mercado de crédito, por isso é sempre bom pagar as contas em dia para manter o score alto para ajudar você a alugar ou até mesmo comprar um imóvel.

Veja como é calculado o score do consumidor. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Mas porque para o aluguel é preciso ter score alto? Na hora da locação, muitos proprietários de imóveis ou até mesmo as imobiliárias fazem uma consulta no Serasa para saber sobre o perfil da pessoa e se é um bom pagador, ou seja, quanto maior for o score da pessoa menos risco tem da pessoa atrasar o aluguel ou chegar a não efetuar o pagamento.

É importante informar que o score tem como base o histórico de crédito da pessoa, lá tem todas as informações como pagamentos em dia e também os atrasados, dívidas que ainda estão em aberto, e diversas outras informações.

Score sempre é analisado antes do aluguel

Como informado acima, os proprietários gostam de analisar antes o perfil do inquilino para saber se terá problemas com ele em relação ao pagamento. Somente assim eles vão poder ter uma ideia de como a pessoa controla sua vida financeira e saber se o mesmo vai cumprir com as obrigações do contrato e do aluguel.

Mas não somente isso, a pontuação do score da pessoa também pode ajudar o proprietário e saber sobre a decisão final de exigir ou não o depósito de segurança ou fiador.

E não fica somente por aqui, um score bom ao inquilino também pode ser vantajoso, tudo é questão de comunicação, quem sabe a pessoa com um perfil bom pode pedir um desconto o aluguel, pois pode parecer que não, mas a maioria dos proprietários preferem receber um pouco menos e ter certeza de que vai receber determinado valor na data correta que está no contrato.

A pessoa que tem um bom score tem grandes chances de ter um valor alto de crédito em cartões, empréstimo e locação de imóvel. A pessoa que for alugar também pode mostrar contratos anteriores para demonstrar que pagava em dia e que tinha cuidado com a locação.

