Caixa dá sinal verde para pagamento de BENEFÍCIO no Cadastro Único

Nesta quinta-feira (20) o banco da Caixa Econômica Federal iniciou o pagamento do maior programa social do Brasil, o Bolsa Família, que é um pagamento destinado especialmente par as famílias que estão em situação de vulnerabilidade social.

O repasse desse pagamento é através do Número de Inscrição Social (NIS) e nesta semana é de final 5. A parcela com o valor mínimo que é pago para as famílias é de R$ 600,00, e o presidente do banco autorizou esse pagamento para os inscritos no CadÚnico.

Veja como receber e movimentar o dinheiro. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

O Governo Federal fez questão de unificar o primeiro dia do calendário para os pagamentos dos beneficiários que moram em situação de emergência ou de calamidade pública reconhecida. Ou seja, essa medida foi tomada para garantir que essas famílias recebam o benefício o mais rápido para ter ajuda financeira nesse momento de crise.

É válido informar que o pagamento do Bolsa Família é pago mensalmente, eles seguem o calendário de pagamento ao qual é definido pelo programa. Para que a pessoa consiga consultar a data de pagamento, esses beneficiários conseguem baixar o aplicativo do Bolsa Família ou do Caixa Tem. Ambos estão disponíveis para download no Play Store, tanto para Android como iOS.

O saque do Bolsa Família pode ser feito pelo cartão de débito da conta e também do cartão social em algumas unidades de lotéricas, que são correspondentes do Caixa Aqui e também nos terminais de autoatendimento e agências da Caixa Econômica Federal.

Veja também: Retroativo LIBERADO! Caixa pegou todos de “calça curta”

Pagamento do Bolsa Família pelo App Caixa Tem

Todos os beneficiários do programa Bolsa Família ao qual recebem pela conta poupança social digital também podem fazer essa movimentação do dinheiro de forma digital pelo Caixa Tem, podem fazer transferências, pagar boleto, fazer pix, recarga de celular, entre outros.

Uma dúvida que está pegando geral é que depois que Lula ganhou as eleições eles querem saber se podem continuar utilizando o cartão do Auxílio Brasil para fazer o movimento desse dinheiro, e a resposta é sim, eles ainda são válidos e podem continuar utilizando para receber o benefício.

Lembrando que todas as famílias que são atendidas pelo programa Bolsa Família são famílias que estão em situação de vulnerabilidade social, de pobreza ou de extrema pobreza, e o principal objetivo é reduzir a desigualdade social no Brasil.

Veja também: Como desbloquear o NOVO CARTÃO do Bolsa Família