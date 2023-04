Vídeo do WhatsApp não abre? Veja o que fazer para resolver o BUG

O WhatsApp é um dos mensageiros mais utilizados em todo o mundo. Possui várias funções e sua interface é uma das mais simples de ser trabalhada. Entretanto, o aplicativo da empresa Meta – está sofrendo com um bug que ganhou bastante relevância na última semana no Twitter. O aplicativo não está conseguindo realizar o download de vídeos enviados – um dos pilares da empresa. Embora a empresa ainda não tenha se posicionado acerca do porquê deste bug, é possível resolvê-lo realizando algumas dicas práticas indicadas pela Meta.

Vídeo do WhatsApp não abre? Saiba como resolver | Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanhã.com.br

WhatsApp não baixa vídeo?

Está sendo comum que muitas pessoas acabem recebendo vídeos do WhatsApp e não consigam completar o seu download. Há várias razões que podem acarretar este problema. O principal é o vídeo não estar mais na memória do usuário, e então, ao tentar baixar o vídeo não fica mais disponível.

Entretanto, isso não é um bug – mas algo do próprio aplicativo. A questão é que na última semana a quantidade de pesquisas na Trend do Google por “vídeo não baixa no WhatsApp” aumentou em mais de 2000% e isso tornou-se um dado alarmante para a empresa.

A Meta ainda não se posicionou acerca do problema, entretanto, entregou algumas soluções práticas que podem solucionar o problema de muitos clientes. É válido lembrar que a empresa já está ciente do problema e está buscando as melhores formas de resolvê-lo.

O principal motivo é o aplicativo estar desatualizado. Mensalmente o aplicativo passa por atualizações. Quando isso ocorre pode haver incongruências entre as diferentes versões do aplicativo. Ocasionando pequenos bugs como o citado acima. Entrementes, veja os demais motivos dos equívocos.

O que pode ser feito para resolver o problema?

Por mais que não haja uma resposta concreta da empresa ou solução oficial; há algumas opções que podem ser levadas em consideração para conseguir a resolução do problema. O primeiro passo é reinstalar o WhatsApp, a fim de que a versão mais atual do aplicativo esteja armazenada no dispositivo celular.

Caso a versão instalada seja a beta, é necessário trocar para a oficial. É importante lembrar sempre de salvar os dados para evitar os demais bugs decorrentes da reinstalação do sistema.

Se mesmo assim não resolver – é interessante verificar se o dispositivo possui espaço de armazenamento suficiente para o download do aplicativo. Muitas vezes apenas limpando o cache já é suficiente.

Ademais, é necessário aguardar a resposta oficial da empresa para a correção do bug. Para burlar o problema também é possível acessar o WhatsApp pela versão Web – através do WhatsApp Web. Às vezes é o suficiente para corrigir o bug e dar certo os demais procedimentos de download.