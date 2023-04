Como tratar DEPRESSÃO de graça pelo SUS? Veja o processo

Assim como diversas doenças, o Sistema Único de Saúde (SUS) também trata da depressão, sendo essa uma informação à qual muitos cidadãos não têm acesso. Seja ela de forma leve, moderada ou grave, o tratamento é de forma gratuita e na unidade de saúde do bairro da pessoa ou no CAPS.

Por meio da leitura do artigo a seguir, é possível entender como funciona o processo de tratamento em todas as suas formas e o que é necessário para iniciá-lo.

A depressão é uma doença que pode, sim, ser tratada | Imagem: Yosi Prihantoro / unsplash.com

Principais sintomas da depressão

Alguns sintomas da depressão podem ser confundidos com os de outras doenças. Isso acaba dificultando até o diagnóstico da doença, muitas pessoas pensam que apenas quando a pessoa tem pensamentos suicidas significa que ela está com depressão.

Dentre os seus principais sintomas, estão:

Cansaço constante;

Irritabilidade;

Falta de energia;

Perda de apetite;

Falta de concentração;

Dores no corpo.

É sempre bom estar atento aos sintomas e seguir as dicas que traremos nos próximos tópicos para realizar o tratamento no SUS. Outro ponto é que se procure um profissional capacitado o mais rápido possível para iniciar o tratamento o quanto antes.

Como tratar depressão leve no SUS

Os casos leves de depressão são iniciados na Unidade Básica de Saúde (UBS). Da mesma forma que o cidadão deve procurar um postinho para tratar uma diabetes e hipertensão, ele pode procurar atendimento para casos leves da doença.

O médico da UBS fará a avaliação e, se for leve, ele mesmo vai iniciar o tratamento. O posto de saúde é responsável por cuidar da saúde da população do bairro. A pessoa terá a vantagem de se tratar perto de casa e de forma gratuita e ter o apoio de profissionais já conhecidos.

Tratamento de depressão moderada a grave no SUS

Já nos casos moderados e graves de depressão são de responsabilidade do CAPS, Centro de Atenção Psicossocial. Eles fazem parte da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), responsável pela formulação de diretrizes e estratégias em saúde mental.

Nele, é possível encontrar profissionais de diversas áreas, como psiquiatras, psicólogos, assistente social e nutricionistas. O atendimento é humanizado e multidisciplinar, realizado de forma personalizada conforme a necessidade de cada paciente.

Caso a pessoa sinta algum dos sintomas da depressão, algum familiar ou amigo da mesma observar os sintomas, pode se direcionar ao CAPS. Ela será acolhida, passando por uma entrevista para saber se seu caso é leve, moderado ou grave. Casos muito graves são encaminhados para hospitais especializados.

É feito então um Plano Terapêutico Singular (PTS), feito por diversos profissionais. Esse plano contém consultas com psicólogos, atividades físicas, oficinas, exames e uso de remédios. Todos os recursos são próximos à residência do paciente.

Para o tratamento, é primordial a apresentação do cartão do SUS. Ele é feito na unidade de saúde do bairro da pessoa de forma gratuita e simples. É necessário ir até o posto de saúde com o RG, preencher o cadastro para concluir o pedido do cartão.

