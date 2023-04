Atenção, EMPREENDEDOR! Caixa anuncia boa notícia para 2,1 milhões

Você é microempreendedor? Saiba que esse texto é especialmente para você! Foi notificado por essas semanas que o banco da Caixa Econômica Federal anunciou para as mídias nesta última terça-feira (11) através da Rita Serrano, que é a presidente, onde informou a redução da taxa de juros do crédito, que é especialmente voltado para o público de micro e pequenas empresas.

Rita afirmou que está com uma estimativa grande em relação a essa novidade, mais de 2,1 milhões de empreendedores poderão ser beneficiados com essa mudança, e isso só aconteceu devido a uma parceria com a CACB (Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil). Esse anunciou foi feito durante o evento da Frente Parlamentar do Empreendedorismo.

Como foi informado por Rita Serrano, algumas linhas de crédito que serão oferecidas vão ficar até 33% mais em conta, Rita disse “A Caixa no gerenciamento nos programas sociais está retornando com um olhar especificamente com o desenvolvimento do Brasil, voltado também para o setor produtivo, precisamos de crédito para produzir”.

Ou seja, percebe-se que o banco da Caixa está estudando diversas possibilidades para realmente continuar como a instituição financeira que é uma das maiores que fazem esses pagamentos de transferência para projetos sociais, além de oferecer vários empréstimos em ótimas condições.

Taxas de juros

É importante destacar que todas as empresas que têm convênio terão à disposição com as linhas de capital de giro com juros que são a partir de 1,21% mensalmente. Já para as pessoas que querem ter crédito para financiar ferramentas e máquinas, assim as taxas partirão de 1,34% mensalmente.

Essa nova taxa do GiroCaixa Fampe vai partir de 1,87% mensalmente aos clientes associados. Ou seja, esse empréstimo não tem destinação específica ou com garantia, serão destinados a microempreendedores individuais (MEIs), empresas de pequeno porte que tenham o faturamento de R$ 4,8 milhões por ano.

Novidade de Caixa Federal

Além desses anunciou sobre as taxas de juros diminuírem, o banco da Caixa também compartilhou outros serviços e produtos para essas empresas conveniadas, veja abaixo:

Maior facilidade na contratação desse crédito

A primeira anuidade do cartão de crédito é totalmente gratuita

30% de desconto em convênio de cobrança bancária.

