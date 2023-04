2 GRANDES NOVIDADES que o WhatsApp estava segurando e vai lançar

O WhatsApp mais uma vez lançou novidades para o seu público, dessa vez o WABetaInfo compartilhou que nessas últimas semanas o WhastApp Beta vai passar por uma atualização para o seu desenvolvimento.

Segundo o site oficial, informou que o aplicativo depois dessa atualização vai proteger conversas através da biometria digital, com senha ou facial.

Novidade para os administradores do grupo e também para ter privacidade nas conversas. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

Atualização do aplicativo

Conforme diz o site, é um recurso que ainda está sendo testado pelos especialistas, no entanto, a ideia central é para que ele funciona na atualização 2.23.8.2 do WhatsApp Beta. É válido destacar que ele funciona mesmo quando o aplicativo está aberto no dispositivo do usuário, e até o momento esse recurso só foi liberado para algumas pessoas.

Essa nova ferramenta vai proporcionar mais segurança para os usuários que não desejam que todos ficam sabendo da conversa se caso alguém entrar em seu WhatsApp, porque conversas serão desbloqueadas a partir de uma senha ou biometria digital ou facial.

E vai funcionar da seguinte maneira: a partir do momento que a conversa for bloqueada através de uma senha, vai passar automaticamente para a sessão de “conversas trancadas”, ou seja, vai aumentar a privacidade do usuário, principalmente vídeos, fotos, entre outros.

É válido destacar que se caso acontecer de uma pessoa entrar no WhatsApp da outra e tentar ler a conversa e não informar a senha vai ser solicitado para apagar a conversa.

Recursos do WhatsApp para grupos

Além dessa ferramenta que está sendo testado e já está deixando todos os usuários ansiosos, essa atualização também vai ser testada para os grupos, ou seja, os administradores poderão ter controle sobre quem pode entrar no grupo, e vai ter uma facilidade maior para saber quais grupo você está participando em comum com outro contato que você tem como salvo.

Mark Zuckerberg que divulgou essa informação para a impressa. Ele é dono da empresa Meta, ao qual controla as redes como o Facebook, WhatsApp e o Instagram, a informação foi divulgada através de uma live no canal Meta Channel pelo Instagram.

A Meta informou sobre os novos controles para administradores de grupo: A ferramenta é bem simples e vai permitir que os administradores decidam quem pode compartilhar o link do convite para fazer parte do grupo ou, se preferir, pode deixar o grupo aberto para participação de qualquer pessoa em uma comunidade, para assim ter mais controle sobre quem vai e quem pode fazer parte.

