Lista de remédios DE GRAÇA que você pode retirar na Farmácia Popular

Você já deve ter ficado doente e na hora de comprar o medicamento na farmácia não ter o dinheiro né? Entendo, isso infelizmente é bastante comum. Contudo, conheça o programa Farmácia Popular, que foi criado com a finalidade de permitir que mesmo as pessoas de classes mais baixas, possam ter acesso a medicamentos de uso contínuo ou até mesmo a fraldas geriátricas, confira como funciona e quais os medicamentos disponíveis

Quais medicamentos podem ser obtidos?

Vários medicamentos podem ser obtidos por intermédio do programa citado, isto é, o Farmácia Popular, os mais conhecidos são os medicamentos usados no tratamento de asma, diabetes e hipertensão. Contudo, há alguns medicamentos que entram na categoria de ‘copagamento’, ou seja, eles não são gratuitos, mas o usuário tem um desconto ao comprá-lo.

Vale lembrar que a maioria das doenças que precisam de medicamentos de uso contínuo, também requerem que o paciente tenha uma boa alimentação alinhada ao uso correto da medicação. Como no exemplo da diabetes, além de tomar insulina conforme a prescrição médica, o paciente precisa seguir à risca todas indicações dietéticas passadas pelo profissional de saúde.

O mesmo ocorre na hipertensão, além de tomar os anti-hipertensivos, é preciso que o paciente alinhe sua alimentação, evitando comer comidas que contenham a famosa ‘gordura ruim’, pois ela pode acabar entupindo os vasos do coração e causando sérios problemas de saúde e em alguns casos levando ao óbito.

Como receber os medicamentos?

Para receber, o primeiro passo é ir até um hospital e marcar uma consulta com o médico, não importa se é particular ou não. Após isso, ele irá efetuar o diagnóstico do paciente e receitar algumas medicações se for o caso. Se as medicações receitas estiverem dentro do programa Farmácia Popular, o paciente poderá ter acesso gratuitamente a elas ou com desconto.

Já com a receita em mãos, é preciso que ele vá presencialmente até uma farmácia que seja credenciada pelo programa Farmácia Popular, chegando lá, é preciso que ele apresente alguns documentos, a saber:

Documento oficial com foto e CPF ou outro documento de identidade que contenha o CPF, como a CNH;

Receita médica devidamente assinada pelo médico e dentro do seu prazo de validade.

O programa também concede fraldas geriátricas, para isso, é preciso que o paciente tenha idade igual ou maior a 60 anos ou que ele possua alguma deficiência. Para receber, é preciso mostrar o atestado que comprove que o paciente precisa fazer uso das fraldas. E caso o paciente não consiga ir presencialmente até a farmácia, ele pode pedir para um representante legal ir, postando a receita médica e o documento com foto do paciente.

