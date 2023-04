Quando você tem direito a receber 40% de TODO o saldo do FGTS?

Todo trabalhador brasileiro que desenvolva suas atividades trabalhistas com base na Consolidação das Leis do Trabalho, ou seja, que trabalhe com carteira assinada, possui alguns direitos, o que inclui o acesso ao saldo do FGTS em casos específicos.

Além disso, claro, muitos outros direitos são garantidos para esse público.

Uma jornada de trabalho muito bem estipulada, por exemplo, bem como o descanso semanal devidamente remunerado e as férias (igualmente remuneradas) são ótimos exemplos disso.

O saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), porém, ganha imenso destaque nesse contexto por ser utilizado justamente em uma situação na qual o trabalhador passa a precisar de auxílio financeiro, conforme é explicado no próximo tópico.

O saldo do FGTS é construído mensalmente, com base no salário do trabalhador | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

Do que se tratam os 40% do saldo do FGTS

Muitos trabalhadores sabem que, ao serem demitidos sem justa causa, terão direito ao saldo do FGTS.

Porém, muitos deles não sabem que, nesse caso, terão acesso também à famosa multa rescisória, que corresponde justamente a 40% do saldo total desse Fundo.

Ocorre que, logo no primeiro pagamento, a empresa contratante deve descontar 8% do salário do colaborador, a fim de direcioná-lo para o FGTS. Assim, quando decidir comprar uma casa, por exemplo, o cidadão poderá utilizar esse dinheiro. E, se for demitido, desde que seja sem justa causa, também poderá sacar o dinheiro.

A empresa não pode simplesmente demiti-lo e quebrar o contrato sem que haja um motivo plausível para isso. Logo, quando opta pela demissão, a mesma deve, sim, pagar uma multa rescisória de 40%.

E o cálculo que o trabalhador deve fazer, a fim de saber quanto irá receber, não poderia ser mais simples: considerando que a empresa de fato desconto 8% do salário todo mês, basta multiplicar essa quantia pelos meses trabalhados, a fim de saber qual é o total do saldo do FGTS.

E, para saber o valor da multa rescisória, basta calcular quais seriam os 40% em cima desse total.

Lembrando que o valor a ser recebido corresponde ao saldo total, mais a multa em si.

Vale frisar, ainda, que após a Reforma Trabalhista o trabalhador que faz um acordo com a empresa também pode ter acesso a uma multa. Porém, especificamente nesse caso, o valor é de somente 20%.

Ou seja: havendo um mútuo acordo, e a saída sendo de interesse das duas partes, ainda há vantagem financeira para o colaborador, sendo algo que não existia antes da Reforma.

Qual é exatamente o prazo para que o pagamento seja feito ao trabalhador

Uma vez demitindo um colaborador sem justa causa, a empresa contratante tem o prazo máximo de 10 dias para fazer o pagamento dessa importante verba de rescisão ligada ao saldo do FGTS.

Caso pague depois disso, ela deverá, ainda, pagar para o trabalhador uma multa correspondente a um salário que ele recebia mensalmente.

Se, por algum motivo, o prazo não for respeitado e o salário extra não for pago junto à multa poderá ser aberto um processo trabalhista.

