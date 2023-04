Bolsa Família BLOQUEADO? Novo alerta é emitido pelo governo

O programa social Bolsa Família, é o maior programa que atende cerca de 21 milhões de famílias que estão em situação de vulnerabilidade social de pobreza ou extrema pobreza. A pessoa que deseja se tornar um beneficiário precisa estar dentro dos requisitos além de ter a inscrição do CadÚnico (Cadastro Único).

A equipe petista informou logo no começo do ano que aconteceria o tão famoso pente-fino, onde tiraria todos os cadastros irregulares do programa para dar espaço para as famílias que realmente estão precisando e passando necessidade, além de cumprir .

Através do pente-fino alguns cadastrados foram cancelados. Imagem: Jeane de Oliveira / Noticiadamanha.com.br

E devido a essa ação, no mês de março mais de 1,4 milhão de famílias foram retiradas do programa social do governo porque não estavam atendendo os critérios que o mesmo pedia que foi estabelecido pelo Ministério do Desenvolvimento Social, porém é válido informar que houve uma falha nesse procedimento e acabou bloqueado a parcela do pagamento mês de março para alguns beneficiários que estavam com situação regular, e assim algumas famílias saíram no prejuízo.

Devido a esse acontecimento, diversas famílias precisaram ir até o CRAS (Centro de Referência em Assistência Social) dos municípios. A equipe compartilhou um calendário de desbloqueio sobre esses pagamentos que foram suspensos do Bolsa Família e até o último sábado (1) alguns valores foram repassados.

CRAS está convocando as famílias do Bolsa Família

O governo está vendo ações para que no futuro isso não ocorra novamente, bloquear cadastros que estão regulares, e essa pasta convocou as famílias consideradas unipessoais para fazer uma atualização cadastral a partir do pagamento desse mês de abril. Ou seja, em alguns casos para a família conseguir se manter no programa social é preciso agendar uma atualização de cadastro que será feito pelo CRAS, cerca de 12 mil pessoas foram contratadas para reforçar esses atendimentos sociais.

Aquelas famílias que for convocada e não comparecer no local e no prazo em até 2 meses serão bloqueados, porém se o beneficiário for até o CRAS e fazer a atualização ele poderá continuar recebendo normalmente, se caso nessa atualização cadastral constar que a pessoa não tem direito ao Bolsa Família, o benefício será cancelado.

Veja também: Novo cartão do Bolsa Família conta com BENEFÍCIOS EXTRAS

Evitar bloqueios desnecessários

Para não ocorrer o que aconteceu nesses meses atras, o Ministério do Desenvolvimento está criando medidas para evitar isso e garantir que os cadastrados regulares continuem a receber normalmente sem nenhum tipo de transtorno na hora do recebimento.

Veja também: Bolsa Família: GRANDE PRESENTE foi anunciado para este feriado