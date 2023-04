Foi EXCLUÍDO por ENGANO do Bolsa Família? Aprenda o que fazer

Ser excluído, ou melhor, ser bloqueado do Bolsa Família definitivamente é algo pelo qual nenhum beneficiário gostaria de passar.

Afinal, estamos falando do maior programa de repasse de renda que existe no país, e que ajuda significativamente milhões de famílias todos os meses, mesmo quando se chamava Auxílio Brasil.

Já na época deste outro nome, por sinal, durante a gestão de Jair Messias Bolsonaro (PL – Partido Liberal) na presidência da República, os repasses de R$ 600 já estavam transformando a realidade financeira dos cidadãos que vivem em situação de vulnerabilidade social.

Porém, agora em 2023, foi inevitável: muitas pessoas foram excluídas por engano do Bolsa Família, o que levou o Governo Federal a disseminar dicas que o beneficiário deve seguir, ao se ver nesse tipo de situação.

Todos os detalhes podem ser conferidos no decorrer do próximo tópico.

Quem foi tirado do Bolsa Família por engano pode recorrer | Imagem: Jeane de Oliveira / noticiadamanha.com.br

O que o beneficiário que foi excluído por engano deve fazer

Enganos podem acontecer. E, no que diz respeito às ações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome não seria diferente.

É esse ministério, por sinal, que deu início ao famoso pente-fino do Bolsa Família no início do ano, o que levou ao devido bloqueio de inúmeras pessoas que estavam recebendo os repasses indevidamente.

Essa iniciativa (o pente-fino) seria uma espécie de primeiro passo, para que esse programa voltasse com “o pé direito” em março. Porém, durante o processo muitas pessoas acabaram sendo bloqueadas de forma indevida.

O governo reconheceu o erro, fazendo os devidos pagamentos ainda dentro do mês de março. Mas, ainda assim, há beneficiários que ainda aguardam para serem desbloqueados do Bolsa Família.

E, para que de fato isso aconteça, é imprescindível que eles sigam duas dicas muito simples (caso o desbloqueio não aconteça de forma automática).

A primeira dica é entrar em contato com a Caixa Econômica Federal (telefone 111) ou com o Ministério do Desenvolvimento Social (telefone 121), a fim de entender por que o desbloqueio ainda não aconteceu.

Já a segunda dica é se dirigir ao setor de Assistência Social da prefeitura de seu município, ou ir ao Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) mais próximo, munido dos devidos documentos.

Documentos esses que devem ser tanto os do próprio beneficiário bloqueado quanto os das demais pessoas que vivem na mesma residência que ele (comprovantes também são necessários, sendo eles o de residência e os de renda).

Os repasses de abril do Bolsa Família já têm calendário oficial

No que diz respeito às famílias que estão com o direito ao Bolsa Família em dia, vale a pena se atentar ao calendário oficial de repasses de abril, que já foi anunciado.

Ele terá início no dia 14, e será finalizado no dia 28, sempre respeitando o último número do NIS.

E a grande novidade, para esse mês, é que algumas pessoas poderão ter acesso ao dinheiro mais cedo do que imaginavam, por causa dos feriados.

