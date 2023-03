Beneficiários do Bolsa Família podem ter dinheiro esquecido; veja como consultar

Quando criado pelo Banco Central do Brasil (BC) o sistema Valores a Receber criou grandes e positivas expectativas em toda a população brasileira, o que também inclui as pessoas que são beneficiárias do programa Bolsa Família.

Apelidado de “dinheiro esquecido”, esse sistema reúne quantias que os brasileiros têm direito a receber de diversas instituições bancárias e financeiras, por conta de diversos contextos.

Caso uma pessoa tenha encerrado uma conta bancária há muitos anos, por exemplo, sendo que restauram mesmo que somente alguns centavos de saldo, que não foram retirados, essa quantia irá constar no sistema Valores a Receber, e seu respectivo saque poderá ser feito (caso a pessoa de fato queira).

Uma dúvida comum até pouco tempo atrás era a respeito de quanto a segunda leva do dinheiro esquecido poderia ser consultada e sacada, uma vez que a primeira etapa foi um sucesso.

E a boa notícia é que as consultas já foram reabertas oficialmente.

Agora, outra dúvida comum entre os brasileiros é a respeito de quem de fato pode ter dinheiro para retirar: será que esse contexto também beneficia quem recebe o Bolsa Família todos os meses?

A resposta está no decorrer da leitura do tópico a seguir!

Quem é beneficiário do Bolsa Família também tem direito a fazer a consulta

De acordo com o Banco Central do Brasil (BC), existem aproximadamente R$ 6 bilhões aguardando para serem sacados.

Essa quantia se divide entre pessoas jurídicas (cerca de 2 milhões de empresas) e pessoas físicas (cerca de 38 milhões de indivíduos).

Ou seja: são literalmente milhões de pessoas que possuem dinheiro esquecido e que podem se beneficiar financeiramente, caso as quantias a serem resgatadas sejam expressivas. E nesse contexto também entram todas as pessoas que recebem os repasses do Bolsa Família mensalmente.

Afinal, muitas dessas pessoas já tiveram conta corrente em diversos bancos, por exemplo, e podem ter deixado alguma quantia para trás.

Em resumo, entende-se que todo brasileiro pode fazer a consulta.

Consulta essa que, como explicado no tópico a seguir, é extremamente fácil de ser feita.

Como a consulta de dinheiro esquecido deve ser feita

O primeiro e mais importante passo para o beneficiário do Bolsa Família verificar se tem dinheiro esquecido é acessar o site oficial do sistema Valores a Receber, por meio do endereço web https://valoresareceber.bcb.gov.br/.

Isso significa que o processo é facilitado, uma vez que não é preciso ter cadastro no portal Gov.br e nem mesmo fazer login em nenhum site para saber se tem direito a alguma quantia ou não.

O segundo passo é o indivíduo ter em mãos o número do seu CPF, bem como sua data de nascimento, uma vez que essas são as únicas informações exigidas pelo site.

Pronto!

Basta informar esses dados e já surgirá uma tela informando se o beneficiário do Bolsa Família (ou qualquer outra pessoa) tem dinheiro esquecido.

Se houver, será devidamente informada a quantia, bem como a instituição à qual está vinculada e as devidas orientações para saque.

