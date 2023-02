NOVO salário mínimo de R$ 1.320 em maio: veja tudo o que mudará

Há semanas os brasileiros têm ouvido falar no novo salário mínimo, que chegará a R$ 1.320 a partir do dia 01 de maio.

A data, por sinal, não foi escolhida a esmo pelo Governo Federal: trata-se do Dia do Trabalhador que, em 2023, terá essa “comemoração extra” não só para os trabalhadores, mas também para os beneficiários e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), por exemplo.

A população, como um todo, já havia comemorado os R$ 1.302, que haviam sido anunciados por Jair Messias Bolsonaro (Partido Liberal – PL) durante seu mandato, e entrou em vigor em janeiro.

O acréscimo de R$ 18, por sua vez, representa uma mudança extremamente significativa na renda das pessoas de todo o país.

O novo salário mínimo foi uma promessa de Lula em sua campanha

O novo salário mínimo que começará a ser pago em maio já havia sido citado por Luiz Inácio Lula da Silva (Partido dos Trabalhadores – PT) em sua campanha eleitoral, e de fato será lançado na data mais importante para os trabalhadores brasileiros.

Trata-se de uma mudança significativa pelo fato de que, ao contrário do que foi realizado na gestão de Bolsonaro, desta vez o cálculo não irá considerar somente a inflação, mas também o aumento do Produto Interno Bruto (PIB).

Para Lula, por sinal, isso é de extrema importância: repassar à população os resultados desse crescimento, por menor que ele seja.

O que irá mudar a partir de maio

Uma vez que o novo salário mínimo será de R$ 1.320 a partir de maio, será a partir desse mês, também, que diversos repasses que utilizam o piso nacional como base de cálculo terão seus respectivos reajustes.

Quem recebe auxílio-doença, pensão por morte ou aposentadoria do INSS, por exemplo, deverá ter um repasse mensal mínimo de R$ 1.320, assim como quem é beneficiário do Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Os famosos atrasados do INSS também serão reajustados. Assim, os solicitantes que tiverem direito à revisão poderão receber até R$ 79.200.

E, uma vez que tudo ligado ao Instituto Nacional do Seguro Social passará por novos cálculos, espera-se que as contribuições que os brasileiros fazem todo mês também fiquem um pouco maior.

O que vale tanto para quem trabalha com carteira assinada quanto para quem é autônomo ou MEI, por exemplo. Mas, claro: cabe a cada categoria de contribuição se atentar ao novo valor que deve ser pago.

Por fim, a alteração referente ao novo salário mínimo afetará também o seguro-desemprego e o abono do PIS/Pasep: quem for mandado embora sem justa causa deverá receber parcelas de pelo menos R$ 1.320, e quem tiver direito ao abono poderá receber no máximo esse valor.

Já no que diz respeito ao Imposto de Renda, Lula declarou que pretende isentar quem recebe no máximo R$ 2.640. A ideia é trabalhar cada vez mais esse ponto, a fim de poder isentar quem recebe até R$ 5.000 de salário.

