Santander promete ajuda a pessoas vítimas de chuvas no litoral de SP

No último final de semana, durante o feriado de Carnaval, uma forte chuva acabou atingindo o litoral norte de São Paulo, o que causou bastante destruição. Até o momento, tem notícias que 48 pessoas entraram em óbito, fora as inúmeras outras que estão desaparecidas. Além disso, milhares de famílias ficaram desabrigadas e sem alimentos básicos, por conta dos deslizamentos. Vendo isso, várias instituições e agências bancárias decidiram ajudar essas pessoas, entenda.

Várias cidades estão em estado de calamidade pública

Várias cidades do litoral de São Paulo encontram-se em estado de calamidade pública, por conta das fortes chuvas que atingiram a região. Vale salientar a diferença entre estado de urgência e estado de calamidade, infelizmente, na calamidade a crise é bem mais severa e atinge um número bem maior de pessoas.

Por conta disso, o Banco Santander decidiu se mobilizar e arrecadar doações para essas famílias, que no momento, estão passando por grandes dificuldades. As doações serão enviadas para o Instituto Verde Escola, instituto esse que está atuando diretamente nos locais que foram afetados pelas chuvas.

As doações podem ser feitas por qualquer pessoa, por intermédio do Pix: AG 3831 / Conta 130.005.355. Nos casos que as doações sejam de itens de primeira necessidade, a entrega pode ser realizada nas próprias agências, localizadas nas cidades de São Sebastião, Guarujá Centro, Ubatuba e Caraguatatuba.

Quais as outras maneiras de ajudar?

Como salientado, não é apenas o Banco Santander que está arrecadando fundos para isso, o Banco do Brasil também está. Por exemplo, por intermédio do programa Ajuda Humanitária, já foi arrecadado cerca de R$ 500 mil. O valor em questão foi usado para a aquisição de itens de primeira necessidade. Caso você queira doar, pode realizar a doação para: Agência 1607-1; Conta: 11.000-00; Pix: [email protected]

Além disso, as doações também estão ocorrendo por intermédio de ONGs, como a Ação Cidadania, vale salientar que ela é uma das ONG mais tradicionais do Brasil. As doações podem ser feitas pelo pix [email protected] Caso a pessoa prefira, pode doar para ONG diretamente para sua conta no Banco do Brasil, que a agência é 1211-4 e a conta corrente é 500.537-X.

Outra ONG que também está ajudando, é a Cufa, isto é, a Central Única das Favelas. Ela está arrecadando doações por intermédio da campanha S.O.S São Paulo. Para fazer a doação, basta enviar o valor para o Pix [email protected] ou para a conta corrente da ONG: Itaú: agência 0402 e conta corrente 17369-4; Bradesco: agência 0087 e conta corrente 3582-3.

