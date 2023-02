Como simular e fazer empréstimo no cartão de crédito? Confira a tabela

Fazer um empréstimo no cartão de crédito é uma das possibilidades que o mercado financeiro oferece, para quem está em busca de dinheiro rápido, para ser pago aos poucos, mês a mês.

Ocorre, porém, que muitas pessoas nem mesmo sabem que essa possibilidade existe. Ou, se sabem, têm dúvidas sobre como fazer a devida simulação dos valores e, ainda, sobre como de fato fazer a contratação desse serviço junto a uma instituição financeira.

A boa notícia é que os juros tendem a variar de instituição para instituição, o que faz com que encontrar aquelas condições que mais combinem com a realidade do solicitante seja possível. Porém, existem alguns pontos (inclusive relacionados a esses juros) que merecem a atenção de quem está em busca do dinheiro.

Como simular e fazer empréstimo no cartão de crédito

Uma das grandes vantagens encontradas na hora de simular e fazer um empréstimo no cartão de crédito está relacionada ao fato de que literalmente todo o processo pode ser feito online, sem que a pessoa solicitante tenha que ir a uma agência bancária.

Além disso, uma vez solicitado, o empréstimo não chega a comprometer o limite do cartão em si, e nem mesmo obriga que a pessoa solicitante tenha conta no mesmo banco que fez a emissão desse cartão.

É preciso, porém, se lembrar de que nem todas as instituições financeiras podem trabalhar com essa modalidade, e que suas taxas de juros são consideradas as mais caras do mercado.

Via de regra, elas se assemelham aos juros ligados ao empréstimo pessoal, sendo possível ter ideia da variação das porcentagens por meio das informações abaixo, obtidas em fevereiro de 20220:

NU Financeira S.A. CFI: juros de 4,19% ao mês e 63,57% ao ano;

Itaú Unibanco S.A.: juros de 4,21% ao mês e 64% ao ano;

BCO Bradesco: juros de 6,56% ao mês e 114,4% ao ano;

BCO BMG S.A.: juros de 8,64% ao mês e 170,22% ao ano;

BCO Agibank S.A.: juros de 11,22% ao mês e 258,31% ao ano.

Quem tem interesse no empréstimo no cartão de crédito, portanto, deve fazer uma boa pesquisa, antes da contratação.

Essa não é a única opção existente no mercado

O processo de obtenção do empréstimo no cartão de crédito é composto por etapas bem específicas, que incluem a simulação, a solicitação, a análise de crédito (por parte da instituição escolhida), a assinatura do contrato e, finalmente, a liberação do dinheiro.

Porém, trata-se de uma opção que não é vantajosa para todas as pessoas.

Nesse caso, vale a pena considerar outras possibilidades.

Uma delas é o empréstimo consignado, por exemplo, que é aquele descontado diretamente da folha de pagamento ou do benefício que o indivíduo recebe. Já quem já possui um empréstimo, mas acredita que pode obter mais vantagens em outra instituição, pode solicitar a portabilidade.

