PIS/Pasep: mais de 400.000 não sacaram o abono passado; e agora?

Neste ano de 2023 o abono salarial do PIS/PASEP que será pago é referente ao ano de 2021, e os pagamentos irão acontecer conforme a data de nascimento e o final do número de inscrição de cada trabalhador. Até o momento, foi compartilhado que tem cerca de 400 mil trabalhadores que ainda não resgataram o PIS/PASEP referente ao ano de 2020.

Veja como resgatar o seu abono salarial do PIS/PASEP e o calendário oficial do pagamento referente ao ano de 2021.

Não resgatei o abono do ano de 2020

Quando se trata de repasse de dinheiro pelos órgãos públicos eles sempre colocam um prazo para a pessoa conseguir receber ou fazer o saque do dinheiro, assim, consequentemente, também é feito no abono salarial PIS/PASEP que fica disponível durante o ano, e se caso a pessoa não retirar ele é recolhido novamente ao final do ano.

No ano de 2022, o valor que estava sendo repassado era referente ao ano-base de 2020 e muitos brasileiros esqueceram de sacar e o dinheiro ficou sem movimento e foi recolhido novamente pelo governo. Segundo os dados, mais de 400 mil pessoas que no valor soma o total de R$ 100 milhões do PIS e R$ 257 milhões do PASEP, não fizeram o saque.

Para realizar o saque do abono referente ao ano de 2020, é necessário fazer uma solicitação através do Ministério do Trabalho para poder resgatar o valor retido. No dia 15 de fevereiro foi aberto às solicitações para o resgate, assim depois do pedido ser analisado é liberado ao trabalhador.

Lembrando que a pessoa pode realizar o pedido de resgate até 5 anos após liberar o valor, feito isso o Ministério tem até 30 dias para analisar e aprovar ou negar. Se caso for aceito, o pagamento já é depositado no mês seguinte da análise.

Formas de resgatar o abono salarial

Existem 4 formas de fazer esse pedido de resgate:

1- Telefone – Central Alô Trabalhador – 135

2- E-mail: [email protected] (as letras UF devem ser substituídas pela sigla do estado onde mora).

3 – Presencialmente – indo até o Ministério do Trabalho

4 – Aplicativo da Carteira de Trabalho Digital

Calendário PIS 2023

Janeiro: pagamento dia 15/02

Fevereiro: pagamento dia 15/02

Março: pagamento dia 15/03

Abril: pagamento dia 15/03

Maio: pagamento dia 17/04

Junho: pagamento dia 17/04

Julho: pagamento dia 15/05

Agosto: pagamento dia 15/05

Setembro: pagamento dia 15/06

Outubro: pagamento dia 15/06

Novembro: pagamento dia 17/07

Dezembro: pagamento dia 17/07

Calendário Pasep 2023

Número final da inscrição 0: pagamento dia 15/02

Número final da inscrição 1: pagamento dia 15/03

Número final da inscrição 2: pagamento dia 17/04

Número final da inscrição 3: pagamento dia 17/04

Número final da inscrição 4: pagamento dia 15/05

Número final da inscrição 5: pagamento dia 15/05

Número final da inscrição 6: pagamento dia 15/06

Número final da inscrição 7: pagamento dia 15/06

Número final da inscrição 8: pagamento dia 17/07

Número final da inscrição 9: pagamento dia 17/07

