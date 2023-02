Como RECEBER o abono do Pis que foi deixado para trás?

O Ministério do Trabalho anunciou que mais de 399.975 pessoas não sacaram o abono do PIS/PASEP referente ao ano-base de 2020, é válido ressaltar que esses valores estão disponíveis até o último dia do ano passado, ao total são 120.947 trabalhadores no setor privado e 279.028 servidores públicos.

Por mais que esses números parecem ser altos, não chega a representar a 1% do pessoal que tem direito ao saque do PIS, outros é apenas 10% dos que já podiam realizar o saque do Pasep. O calendário antigo prova que a última data limite para o saque era dia 29 de dezembro de 2022, no entanto, aqueles que não sacaram terão outra oportunidade.

Para que a pessoa consiga fazer o saque do abono esquecido PISPASEP é preciso fazer uma solicitação dentro do calendário que se inicia nesta semana.

Quero resgatar o dinheiro

Lembrando que o prazo de solicitação para esse crédito é no máximo 5 anos, ou seja, as pessoas que não fizeram o saque do abono em 2022 quando está disponível tem até o ano de 2027 para conseguir resgatar esse dinheiro.

A solicitação para o abono é sempre referente ao ano anterior, e deve ser encaminhado essa solicitação para um recurso administrativo do Ministério do Trabalho.

4 formas de fazer a solicitação

Pode ligar no número do telefone 158 na central Alô Trabalhador, horário das 7h às 19h

Pode enviar uma mensagem no e-mail: [email protected] (lembrando de substituir a siga “uf” para a sigla do seu estado

Se preferir, pode ir pessoalmente na Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, ou Gerência Regional do Trabalho e Emprego, agência regional, agência do Sistema Nacional do Emprego (Sine) e unidade móvel do trabalhador

Por último, pode também acessar pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Digital

Calendário PIS

Janeiro – Recebem de 15 de fevereiro até 28 de dezembro

Fevereiro – Recebem de 15 de fevereiro até 28 de dezembro

Março – Recebem de 15 de março até 28 de dezembro

Abril – Recebem de 15 de março até 28 de dezembro

Maio – Recebem de 17 de abril até 28 de dezembro

Junho – Recebem de 17 de abril até 28 de dezembro

Julho – Recebem de 15 de maio até 28 de dezembro;

Agosto – Recebem de 15 de maio até 28 de dezembro

Setembro – Recebem de 15 de junho até 28 de dezembro

Outubro – Recebem de 15 de junho até 28 de dezembro

Novembro – Recebem de 15 de julho até 28 de dezembro

Dezembro – Recebem de 15 de julho até 28 de dezembro

Calendário Pasep

0 – Recebem de 15 de fevereiro até 28 de dezembro

1 – Recebem de 15 de março até 28 de dezembro

2 – Recebem de 17 de abril até 28 de dezembro

3 – Recebem de 17 de abril até 28 de dezembro

4 – Recebem de 15 de maio até 28 de dezembro

5 – Recebem de 15 de maio até 28 de dezembro

6 – Recebem de 15 de junho até 28 de dezembro

7 – Recebem de 15 de junho até 28 de dezembro

8 – Recebem de 17 de julho até 28 de dezembro

9 – Recebem de 17 de julho até 28 de dezembro

