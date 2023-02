Bolsa Família fora de operação para 4 grupos de beneficiários; entenda o assunto

Decidido! Neste mês de fevereiro os repasses do Bolsa Família foram antecipados para o dia 13 devido o mês conter menos dias e por conta do feriado de Carnaval. Entrementes, em meio a tudo isso – quatro grupo de famílias de beneficiários do Bolsa Família terão o pagamento suspenso, entenda o caso e saiba o que fazer.

Repasses suspensos a estas famílias

O Bolsa Família é o programa oficial de distribuição de renda do Governo Federal. Com isso, o seu pagamento é realizado todos os meses nos últimos dias úteis do mês. Por razões óbvias de dias ou feriados – há meses que há necessidade de antecipação dos repasses, como foi o caso deste mês de fevereiro.

Lembrando que os repasses são feitos de acordo com o número final do NIS (Número de Inscrição Social) do titular. No qual são ordenados entre 0 e 9. Alguns grupos de famílias tiveram os seus pagamentos antecipados – como é o caso do grupo de beneficiários com NIS terminando em 6.

Entretanto, os grupos familiares que recebem o Bolsa Família que possuem final de NIS em 7, 8, 9 e 0 – terão os seus repasses suspensos devido o feriado de Carnaval.

Por não ser dias corridos, os repasses irão ser suspensos até a próxima quarta-feira. Desse modo, embora sejam repasses que caem diretamente na conta bancária do beneficiário, os mesmos ficarão suspensos até o próximo dia útil.

Neste sábado os beneficiários com final de NIS 6 recebem a última parcela antes da suspensão geral dos pagamentos. Os repasses deste mês começaram no dia 13 de fevereiro e se estenderão até o dia 28.

Como sacar o Bolsa Família no feriado?

Os repasses acontecem através do Caixa Tem. Lembrando que o valor deste mês de fevereiro é de R$ 600 com adicional de R$ 100 aos beneficiários do Vale-Gás. Para sacar o dinheiro no feriado é necessário ir até as agências da Caixa Econômica Federal que possuem Caixas Eletrônicos.

Caso não encontre – é possível transferir o dinheiro do Caixa Tem para outro banco e assim realizar o saque em qualquer Caixa24Horas. De preferência, alguma instituição bancária que não cobre taxas de saque – como é o caso do Banco Inter.

Portanto, embora seja feriado é possível realizar os respectivos saques através dessas técnicas. Lembrando que o feriado de Carnaval será estendido até terça-feira. Posteriormente os serviços voltarão a funcionar normalmente.

É válido lembrar que por enquanto os repasses seguem fixos em parcelas de R$ 600. Mas espera-se que antes do final deste primeiro semestre do ano os valores aumentem para o grupo família que possui crianças entre zero e seis anos. Com capacidade máxima por grupo de duas crianças – o que totaliza R$ 300 de adicional.

Lembrando que o Vale-Sacolão está tramitando na Câmara. Brevemente poderá haver novos benefícios e adicionais aos beneficiários do programa.

