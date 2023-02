Aposentados do INSS em ALERTA! Confira qual é a ordem do momento

Cuidado! Neste ano de 2023 o INSS anunciou algumas medidas vigentes aos aposentados e pensionistas. Em razão dos aumentos gradativos no salário-mínimo e pagamento de ações judiciais em razão de benefícios atrasados – muitos golpistas estão usando deste momento da economia para aplicação de golpes em muitos beneficiários do INSS. Entenda como funciona o golpe e como se prevenir.

Entenda o golpe

Todos os meses os beneficiários recebem salários com base nas arrecadações anteriores – isto é, contribuições. Existem duas modalidades de golpes: aumento do salário e liberação de novos recursos – visto que muitos beneficiários aguardam por revisões nos benefícios.

Dessa maneira, alguns golpistas usam da internet para se passarem por funcionários do INSS. E há até mesmo aqueles que se passam por advogados e inclusive, representantes das próprias vítimas.

Anunciam que há um aumento no benefício ou liberação de alguma ação judicial. Lembrando que no caso das ações – é possível ver os processos públicos que ocorrem através do portal regional da Justiça – com isso, eles captam as vítimas e sabem muito bem quem atacar.

Logo após manterem contato – anunciam a oferta e pedem uma determinada quantia de dinheiro para liberação do valor. Lembrando que sempre eles pedem valores equilibrados, e quando a vítima já tem dado uma certa quantia (mesmo que repartida) eles pedem valores maiores ainda, para que a vítima fique “entre a cruz e a espada”.

Com essa modalidade eles conseguem arrancar dinheiro de muitos beneficiários. Visando que posteriormente muitos sequer informam a polícia ou parentes – com medo de repreensão e por vergonha.

Como evitar cair no golpe?

Desse modo, a principal maneira de não cair não golpe é ter alguém de confiança. O primeiro passo é compartilhar com alguém a história e pedir informações se de fato aquilo é verídico ou não – de preferência, alguém do seu banco de confiança.

Com isso, o gerente ou outra pessoa irá analisar e averiguar se de fato aquele contato é de dentro do INSS ou não. Visto que são raras às vezes ou os processos que levam funcionários do INSS a contatarem beneficiários.

E quando isso ocorre, em hipótese alguma é para fins de captação de recursos financeiros. Além disso, sempre verificar os meios de contato e se de fato a pessoa é representante ou parceria do advogado em questão.

Já que um dos golpes aplicados o golpista se passa ou pelo advogado ou funcionário dele; muitas vezes usando o próprio número ou foto. Lembrando que em alguns casos o telefone pode ter sido furtado ou roubado.

Desse modo, esse tipo de negociação – caso seja real, é importante que seja feita com as pessoas de confiança e pessoalmente. Nada de optar pela tecnologia pela pressa do momento, já que os golpistas pressionam e muito os beneficiários, a fim de sugarem o máximo de dinheiro em menos tempo possível.

Este ano de 2023 é o ano dos golpes digitais, estar sempre atento é de sua importância para evitar possíveis equívocos.

