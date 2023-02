Novo empréstimo de até R$ 3 MIL no Caixa Tem está liberado

Um novo empréstimo no valor de R$ 3 mil é uma ajuda financeira considerável, que pode facilitar a vida de milhares de brasileiros. Pois muitas não sabem, mas tal empréstimo já está disponível para solicitação e, o melhor: a facilidade atrelada a ele começa já no ato da solicitação em si, que pode ser feita diretamente pelo aplicativo Caixa Tem.

É preciso se atentar, porém, ao fato de quem nem todas as pessoas podem solicitar esse valor, e que alguns pré-requisitos devem ser respeitos, a fim de que ele possa ser disponibilizado.

Todas as informações, como regras de contratação e grupos ao qual o novo empréstimo do Caixa tem se destina, podem ser conferidas na leitura dos tópicos a seguir.

Novo empréstimo no Caixa Tem já pode ser solicitado

A notícia de que está disponível um novo empréstimo, a ser contratado exclusivamente por meio do Caixa Tem, foi uma surpresa agradável para milhares de brasileiros que estão em busca de um “dinheiro extra” nesse início de ano.

Criado em 2020 como meio de repasse dos depósitos do Auxílio Emergencial, necessário durante o primeiro ano da pandemia do Coronavirus no Brasil, esse aplicativo ainda hoje é utilizado, como forma de a população brasileira poder ter acesso fácil e rápido ao dinheiro recebido via algum auxílio social, por exemplo.

No que diz respeito especificamente ao empréstimo em questão, porém, é importante prestar atenção em alguns detalhes.

Por exemplo:

Quem conseguir o dinheiro precisa quitar as parcelas em no máximo dois anos (o prazo mínimo é de um ano e meio);

A taxa de juros começa em 1,99% por mês, podendo chegar aos juros mensais de 3,60%;

R$ 3 mil é o valor máximo que pode ser solicitado.

A quem esse novo empréstimo é destinado

Por fim, outro detalhe de extrema importância: somente quem é MEI (Microempreendedor Individual) e quem é empreendedor pessoa física pode fazer a solicitação.

Afinal, o novo empréstimo trata-se de uma das formas que a Caixa Econômica Federal encontrou para ajudar os pequenos empreendedores a manterem e crescerem seus negócios.

Há, porém, algumas diferenças:

O empreendedor pessoa física pode pedir somente R$ 1 mil, no máximo, para o banco, a juros de pelo menos 2,99%. Já o Microempreendedor Individual pode solicitar até R$ 3 mil, com juros mensais a partir de 1,99%.

Lembrando que, nos dois casos, o teto máximo da cobrança de juros é de 3,60% ao mês, e que ambos os públicos solicitantes podem pagar as parcelas em até dois anos.

Vale frisar que outra grande notícia a respeito desse empréstimo está ligada ao fato de que até mesmo as pessoas que estão negativadas podem fazer a solicitação, desde que o dinheiro seja utilizado para fins de empreendedorismo. Ou seja: o indivíduo precisa estar em um dos grupos acima e, mesmo com nome sujo, terá seu pedido analisado.

A solicitação para quem é empreendedor pessoa física já ocorre diretamente pelo Caixa Tem. Quem é MEI, porém, ainda não conta com a facilidade de pedir o dinheiro pelo aplicativo e, por isso, deve se dirigir a uma agência da Caixa.

