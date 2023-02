NOVO SAQUE do FGTS liberado pela Caixa: até R$ 6,2 mil

Boa notícia! Governo Federal libera saques de até R$ 6 mil aos trabalhadores brasileiros. A solicitação pode ser feita através do aplicativo FGTS. O requerimento é voltado aos trabalhadores que não realizaram saques por razões de calamidade no último ano. Os prazos para saque começam no dia 15 deste mês de fevereiro e vão até o dia 24 de abril. Veja os detalhes abaixo e como funciona.

FGTS libera saque de até R$ 6,2 mil por pessoa

Os saques são apenas para os trabalhadores das cidades de Cruzeiro do Oeste – PR, Rondon – PR e São Bento do Sul – SC. O requerimento pode ser feito através do aplicativo. Lembrando que o saque extra é em razão das fortes chuvas que acometeram a região. Com isso, a fim de que os trabalhadores possam reparar possíveis danos – hão de poder sacar do FGTS até R$ 6,2 mil.

Para obter o saque é necessário que o trabalhador não tenha solicitado saques nos últimos 12 meses usando a modalidade de emergência por calamidade. Cada área terá seu prazo estipulado para saque. Os trabalhadores de Rondon têm até o dia 15 de fevereiro para o requerimento. Os trabalhadores de São Bento do Sul têm até o dia 5 de março para o requerimento e os trabalhadores de Cruzeiro do Oeste têm até o dia 24 de abril.

Lembrando que por ser um saque emergencial é possível cadastrar qualquer conta bancária para o recebimento dos valores em questão. Outros 35 municípios dos estados de Minas Gerais, Goiás, Espírito Santo, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo receberam os repasses vigentes do saque FGTS em razão da calamidade pública.

Os saques em questão não tornam os demais saques suspensos. Apenas é algo a agregar as famílias que tiveram danos referentes as fortes chuvas e tempestades que acometeram suas casas e lares. Lembrando que qualquer trabalhador dessas regiões podem pedir o saque mediante as datas estipuladas.

Como pedir o saque de R$ 6,2 mil?

É bem simples! Estando dentro do prazo estipulado, o trabalhador deverá acessar o aplicativo FGTS e selecionar a opção “Meus saques”. Feito isso, deverá escolher a opção de saque por calamidade pública e dar início ao procedimento. Sendo necessário enviar os documentos que comprovem a residência nos locais afetados.

Sendo necessário fazer o envio do comprovante de residência. Podendo escolher contas da Caixa para o recebimento dos valores. Podendo ser da Caixa ou de qualquer outra instituição. Lembrando que o trabalhador receberá a resposta em até cinco dias úteis. Não há necessidade de ir até uma agência física.

Devido a facilidade os trabalhadores poderão solicitar o saque mediante a quantia referente contida no fundo. Podendo receber até R$ 6,2 mil! Caso o trabalhador não tenha saldo no fundo – não é possível realizar o saque dos valores. Apenas trabalhadores das regiões afetadas poderão realizar o saque do FGTS.