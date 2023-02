Novo preço da gasolina ASSUSTA os brasileiros; vale mais usar etanol?

Péssima notícia! A média dos valores nos postos de gasolina do Brasil aumentou em quase 1% levando em consideração os meses de dezembro, janeiro e fevereiro. Com isso – o mês de fevereiro iniciou com a gasolina sendo vendida em média por R$ 5,32. Espera-se que o valor suba ainda mais nos próximos dias, principalmente se o valor de aumento divulgado pela Petrobras de 7,47% for levado em consideração! Entrementes, não somente a gasolina teve seus preços elevados – como é o caso do etanol.

Combustíveis estão mais caros em fevereiro

Com dados levantados pela Ticket Log – o preço mais baixo da gasolina é em Goiás – Itauçu. Na região a gasolina – combustível mais usado pelos brasileiros, está sendo comercializada por R$ 4,613. Já no Acre – Marechal Thaumaturgo, foi encontrado o preço mais caro do combustível, sendo vendido por R$ 9,40 o litro! Com isso, os valores oscilam entre R$ 4,613 e R$ 9,40.

Na maioria das cidades o combustível encontra-se na faixa de R$ 6,50 e R$ 8,00 reais. Embora tenha tido um aumento o etanol ainda está sendo uma boa opção – o seu valor mais alto foi encontrado em Tucuma, Pará – custando R$ 5,80 o litro. O grande problema é que nem todos os veículos são Flex, o que acaba obrigando a maioria dos brasileiros a optarem pela gasolina.

Portanto, para muitos o etanol/álcool não é tão vantajoso – visto que seu valor aumentou bastante nos últimos meses. Além disso, nem todos os veículos possuem um equilíbrio entre o consumo de ambos combustíveis. Apenas no Mato Grosso o combustível tornou-se atrativo pelo seu preço.

O menor preço do etanol foi encontrado em Bento de Abreu, São Paulo. Pelo valor de R$ 3,47 o litro.

Como economizar combustível em meio a alta nos preços?

Não é de hoje que especialistas recomendam o uso do transporte público a fim de economizar combustível e também diminuir a poluição no meio ambiente. Entrementes, quando isso não for uma opção o recomendado é o abastecimento pelas manhãs – visto que em muitos postos brasileiros os combustíveis estão mais baratos no início do dia e ao decorrer acabam ficando mais caros.

Outra dica é focada para aqueles que querem economizar de verdade! Rodar alguns quilômetros até chegar em postos de estrada pode ser uma opção – no geral esses postos aplicam preços mais em conta, até mesmo porque geralmente quem abastece nesses lugares são caminhoneiros e eles acabam abastecendo valores altos em seus caminhões.

Estima-se que a maioria dos caminhões de grande porte suportam até 900 litros de combustível! Ou seja, é um grande rendimento aos postos locais. Seguindo essas dicas práticas é possível economizar na compra dos combustíveis enquanto a situação não se estabiliza no país.