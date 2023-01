Você ganha até R$ 1.754,18 por mês? Precisa conhecer o benefício do Salário-Família

Muitos trabalhadores não sabem mas podem estar perdendo dinheiro! brasileiros que recebem até 1.754,18 mensalmente podem ter direito ao benefício salário-família. É um valor pago pelo empregador, que posteriormente é recompensado pela Previdência Social, que garante um adicional mensal de acordo com a quantidade de filhos ou dependentes financeiramente até 14 anos. Veja abaixo como funciona e quem tem direito.

Salário-família 2023

Baseia-se em um benefício concedido pela Previdência Social aos trabalhadores que têm filhos com deficiência de qualquer idade ou até 14 anos! É obrigatório que eles sejam de baixa-renda. Sendo uma espécie de complemento de renda.

O valor pago é baseado no regime CLT, sendo um adicional ao salário-base do empregado. Empregados domésticos e avulsos têm direito ao benefício. Sendo necessário estar dentro dos requisitos a fim de poder receber o benefício mensal.

Sendo eles: trabalhar de carteira assinada ou avulso legalmente através de algum sindicato. Receber no máximo R$ 1.754,18 mensalmente e ter filhos com idade inferior a 14 anos ou com deficiência física ou mensal de qualquer idade.

Anualmente o valor é reajustado, e varia de acordo com a quantidade de filhos/dependentes do trabalhador. Podendo chegar até R$ 500 reais em alguns casos! Todo trabalhador que trabalha formalmente tem direito ao auxílio.

Qual o valor e como solicitar?

Todos os anos o valor é atualizado com base no salário mínimo vigente! Portanto, o valor irá depender da quantidade de filhos ou dependentes. Sendo garantido o valor de R$ 59,89 mensais para cada dependente. Portanto, se a família tiver apenas dois filhos/dependentes, o adicional é de R$ 119,64.

Com o ajuste anual, os valores irão aumentar somente em 2024. Para solicitar é necessário estar devidamente registrado e abrir o requerimento junto ao empregador. Além disso, beneficiários do INSS também tem direito ao benefício.

Sendo necessário apresentar o documento de identidade do titular e dependentes. Termo de responsabilidade. Certidão de nascimento e comprovantes de matrícula e vacinação de ambos. Os dados devem ser atualizados com frequência.

Portanto, é bem simples e rápido de solicitar o benefício. No geral, em menos de 30 dias o futuro beneficiário já tem uma resposta por parte do INSS – até mesmo porque o valor é baixo. Importante: de acordo com as regras do programa, é possível receber benefícios casados. Isto é, caso o titular receba algum outro benefício do Governo Federal, mesmo assim poderá receber o salário-família.

Entrementes, caso um dos dependentes venha a morrer, o titular seja demitido, o dependente que sofre com alguma deficiência se recupere ou o dependente saudável ultrapasse os 14 anos – o benefício é cancelado e deverá ser feito um novo requerimento.

