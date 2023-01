Enviou um Pix ERRADO? Aprenda como cancelar a operação

Quem nunca conferiu o PIX milhares de vezes antes de completar a transferência, não é? O medo é comum visto que após o envio do pagamento é praticamente impossível cancelá-lo. Perder uma grana por falta de atenção é algo inadmissível – causando revolta pessoal por bastante tempo! Após o envio do PIX incorretamente, é possível tomar algumas medidas para cancelar a operação, mas é necessário ter muito cuidado durante cada passo a ser tomado. Veja abaixo como cancelar o PIX e o que pode ser feito em caso de erros de transferência.

Transferência Pix

Os pagamentos através do Pix vieram para revolucionar a economia! Menos taxas, mais velocidade e muito mais praticidade. Entrementes, há alguns problemas que os usuários do Pix enfrentam e a solução ainda está muito longe de ser resolvida.

Quem nunca enviou créditos de celular para o número errado? Com o Pix acontece algo semelhante – visto que a chave Pix pode ser uma chave aleatória, chave de CPF, chave de e-mail e até mesmo chave de celular.

Nesses casos, ao ser confirmado a chave Pix e o valor – há a possibilidade de cancelar a transferência. Sendo necessário simplesmente clicar em “Não realizar a operação” ou variáveis da frase, voltando para a tela inicial e reiniciando a transferência.

Entrementes, e quando a operação é finalizada? Há o que fazer? A resposta é SIM! Mas é necessário ter muito cuidado do que fazer e como fazer. Visto que a melhor maneira é a prevenção, evitando dores de cabeça.

Como não é possível cancelar o Pix após ele ter sido efetuado. Algumas técnicas podem ser aplicadas: como enviar um novo Pix para o destinatário, solicitando que o dinheiro seja devolvido e indicando que foi um erro – caso haja uma boa índole por parte da pessoa, basta ela revogar o valor clicando em “devolver Pix”.

Visto que em caso de não devolução dos valores, é cabível entrar com um boletim de ocorrência. De acordo com o artigo 168 do Código Penal, é crime não realizar a devolução de quantias enviadas de maneira errada – entrando no artigo de apropriação indébita.

O que fazer para não cair no ‘golpe do Pix’?

Seja golpe ou não, é interessante ter atenção no momento das transferências. Visto que após o envio do pagamento, irá gerar automaticamente um comprovante de envio – nele terá contido todos os dados necessários para comprovação do titular bancário.

Bem como o nome completo, instituição financeira, valor, alguns dígitos do CPF, etc. Conferir essas informações é o básico do básico para evitar fraudes e equívocos.

Entrementes, conferir o pagamento várias vezes é o recomendado! E ter atenção dobrada no comprovante final. Antes de completar a transferência – haverá um ticket com todos os dados, confira letra por letra e em cas de dúvidas confirme com o destinatário se aqueles dados são de fato dele.

Por fim, o Pix é um grande auxiliador dos brasileiros – entrementes, como toda e qualquer ferramenta, usar com atenção e cuidado é a chave para evitar falhas, erros e dores de cabeça.

