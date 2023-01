Novos concursos no Brasil em diversas áreas; veja 7 opções no Oeste Paulista

Concurso público é quase que entendido como sinônimo sucesso. Isso porque apesar dos processos seletivos serem medidos através de conhecimento de prova, eles são extremamente disputados e, para isso, faz com que muitos se engajem em estudar muito.

Toda essa concorrência pode ser explicada através de fatores que são, na verdade, bastante simples, como benefícios, estabilidade, plano de carreira e maiores remunerações se comparado ao mercado de trabalho privado.

Sendo assim, se você pensa em prestar concurso público e outros processos seletivos, há diversas oportunidades com vagas abertas para profissionais de vários níveis e áreas em cidades de São Paulo.

Confira quais são os requisitos básicos para se inscrever e veja como você pode realizar o seu cadastro.

Prefeitura de Presidente Prudente

Para os profissionais da área da educação, há vagas abertas para o processo seletivo divulgado pela prefeitura da cidade de Presidente Prudente, em São Paulo, para os seguintes cargos:

Educador Infantil;

Professor de Educação Especial;

Professor de Educação Especial – Interlocutor de Libras;

Professor de Educação Infantil;

Professor I.

Sendo assim, as vagas são destinadas aos cargos de profissionais de níveis médio e superior com salários que variam de R$ 1.479,87 a R$ 3.776,38, todos somados a outros benefícios correspondentes.

Para se inscrever basta acessar o site do CONSESP – Concursos (consesp.com.br/site/index.php) e preencher os dados. Lembrando que as inscrições vão somente até o dia 12 de janeiro.

Unesp – Rosana

A Universidade Estadual Paulista, excelência de ensino e extensão, está com duas vagas abertas para professores assistentes e substitutos na área de turismo. As remunerações correspondem ao valor mensal de R$ 13.357,25.

As inscrições são realizadas através do site da Unesp (https://inscricoes.unesp.br/) e seguem até a próxima segunda-feira, dia 09 de janeiro.

Ciop

Ciop é a sigla dada ao Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista e, até o próximo dia 15 de janeiro, está com diversas vagas abertas através de concurso público voltado a profissionais de diferentes áreas, bem como:

Auxiliar de Enfermagem (Martinópolis);

Auxiliar de Farmácia (Rancharia);

Terapeuta Ocupacional (Rancharia);

Enfermeiro (Rosana);

Médico Psiquiatra (Rosana);

Auxiliar de Enfermagem (Regente Feijó);

Regulador de Transporte Sanitário (Regente Feijó);

Técnico de Enfermagem (Regente Feijó);

Psicólogo (Álvares Machado);

Técnico de Enfermagem (Álvares Machado);

Técnico de Farmácia (Álvares Machado);

Auxiliar Administrativo (Cidade da Criança);

Auxiliar Financeiro (Cidade da Criança);

Motorista (Cidade da Criança);

Socorrista (Cidade da Criança);

Técnico em Segurança do Trabalho (Cidade da Criança);

Tratador (Cidade da Criança);

Assistente Social (Presidente Prudente);

Auxiliar de Enfermagem (Presidente Prudente);

Auxiliar de Saúde Bucal (Presidente Prudente);

Educador Físico (Presidente Prudente);

Enfermeiro (Presidente Prudente);

Médico Psiquiatra (Presidente Prudente);

Motorista (Presidente Prudente);

Psicólogo (Presidente Prudente);

Serviços Gerais (Presidente Prudente);

Técnico Administrativo (Presidente Prudente);

Técnico de Enfermagem (Presidente Prudente);

Técnico de Farmácia (Presidente Prudente);

Terapeuta Ocupacional (Presidente Prudente).

Para se candidatar ao concurso, basta acessar o site da CONSESP e informar os dados (consesp.com.br/site/index.php). Para efetuar a inscrição as taxas variam de R$ 50 a R$ 80 de acordo com os níveis e funções.

Prefeitura de Santa Mercedes

Com vagas abertas para os cargos de Analista de Tecnologia da Informação, Diretor de Educação Infantil e Farmacêutico, a prefeitura de Santa Mercedes divulgou concurso público destinado aos profissionais com formação técnica e/ou superior.

O candidato tem até o dia 19 de janeiro para se inscrever através do site (consesp.com.br/site/index.php).

Prefeitura da Álvares Machado

O concurso público divulgado pela prefeitura de Álvares Machado abre 26 vagas para diversas áreas e níveis de escolaridade, que vai desde o nível alfabetizado ao nível superior.

Dessa forma, as remunerações variam de R$ 1.094 a R$ 5.687 e as inscrições podem ser realizadas através do site (https://bit.ly/3Xcmbnt).

Defensoria Pública – Presidente Prudente

Está aberta até o dia 26 de janeiro, com inscrições realizadas através do site (https://bit.ly/3jTKQPs), a seleção de profissionais para formar cadastro reserva com escolaridade média na Defensoria Pública do Estado de São Paulo para a cidade de Presidente Prudente com remuneração inicial de R$ 3.560,33 para o cargo de Oficial de Defensoria Pública.

Etec – Adamantina

Por fim, há também processos seletivos abertos na Escola Técnica Estadual Engenheiro Herval Bellusci com vagas destinadas À professores de Ensino Médio e Técnico para ministrar aulas de física, biologia e matemática.

A remuneração mensal é paga de acordo com as hora-aula, sendo de R$ 20,19 cada. Sendo assim, se inscreva através do site até o dia 26 de janeiro (https://bit.ly/3X5pWLC).