Carnaval 2023: qual dia cai e quantos dias emendam? Saiba tudo

Como bem se sabe, em decorrência dos efeitos da pandemia de Covid-19, durante o período que vai do início de 2020 até meados de 2022, as comemorações e os eventos, senão cancelados, tiveram que acontecer com restrições.

Nesse sentido, 2023 chega muito mais do que um ano novo e de novas possibilidades como os outros são, pois, na verdade, ele marca o retorno da vida celebrada e compartilhada. É nesse sentido que o Carnaval como conhecemos chega já no mês que vem, com dias de festa e, para muitos, folga do trabalho.

No entanto, além do Carnaval liberado, 2023 também chega cheio de surpresas e já está sendo chamado de “ano dos feriados”, visto que todos eles cairão em dias úteis e, para melhorar, muitos serão prolongados.

Sendo assim, veja a seguir como será o calendário de feriados e pontos facultativos para este ano e descubra um pouco mais sobre as festividades do próximo Carnaval.

Carnaval: feriado ou ponto facultativo?

Antes de mais nada, você sabe qual a diferença entre feriado nacional e ponto facultativo afinal? Nesse caso, o que difere os dois termos é um conceito bem simples, que gira em torno da obrigatoriedade.

Dessa forma, feriado nacional é aquela data que é definida por lei e prevê a dispensa obrigatória do dia de serviço ou dia de aula por parte do empregador, empresa e instituição.

Já os pontos facultativos são as datas que, a partir da definição e julgo do Ministério da Economia, é permitida a dispensa do serviço a julgo do empregador, apesar de não ser, portanto, obrigatória.

No caso do Carnaval, que acontece todos os anos com data marcada e não fixa, corresponde sempre à terça-feira que antecede a quarta-feira de cinzas e é dado como ponto facultativo, se estendendo, inclusive, a outros dias. Dessa forma, as comemorações acontecerão nas seguintes data neste ano de 2023:

17 de fevereiro: sexta-feira de Carnaval;

18 de fevereiro: sábado de Carnaval;

19 de fevereiro: domingo de Carnaval;

20 de fevereiro: segunda-feira de Carnaval;

21 de fevereiro: terça-feira de Carnaval.

Feriados em 2023

Bom, para além do Carnaval que, como vimos, é na verdade um ponto facultativo, 2023 está recheado de boas datas de folga! Estas sim com dispensa obrigatória do dia de escola e de serviço, salvo em casos específicos e já determinados, claro.

Sendo assim, acompanhe a seguir a lista com os feriados nacionais e os pontos facultativos deste ano:

20 e 21 de fevereiro: Carnaval (pontos facultativos);

22 de fevereiro: Quarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo até às 14h);

07 de abril: Sexta-Feira Santa (feriado nacional);

21 de abril: Tiradentes (feriado nacional);

1º de maio: Dia do Trabalho (feriado nacional);

08 de junho: Corpus Christi (ponto facultativo);

07 de setembro: Independência do Brasil (feriado nacional);

12 de outubro: Dia de Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);

28 de outubro: Dia do Servidor Público (ponto facultativo);

02 de novembro: Finados (feriado nacional);

15 de novembro: Proclamação da República (feriado nacional);

25 de dezembro: Natal (feriado nacional).

Além destes, é válido ressaltar também que há aqueles feriados que são municipais, como o dia em que se comemora o aniversário da cidade e o dia do padroeiro, e também feriados regionais, como o dia 20 de setembro, onde é comemorado o Dia do Gaúcho em Rio Grande do Sul.

