Como se dar bem com as NOVAS REGRAS do PIX? Veja o que mudou

Dentre todas as modalidades de pagamentos e transações financeiras que já existem disponíveis para os clientes de bancos e instituições financeiras, o Pix se firmou como uma das mais populares e utilizadas no Brasil, apesar de sua criação ainda bastante recente.

O que muita gente não sabe é que o nosso sistema de transações é bem mais simples, otimizado e rápido em comparação com muitos outros países, inclusive aqueles de primeiro mundo. Nesse sentido, o Pix chegou para somar forças e tornar as formas de pagamento, dentre outros aspectos, de baixo custo.

A partir do último domingo, dia 1º de janeiro, o Banco Central anunciou novas regras para o Pix e, dessa forma, algumas coisas mudam para os usuários do modo de transferência instantânea. Sendo assim, veja a seguir quais são as atualizações que já estão disponíveis.

Criação do Pix no Brasil

Lançado em outubro de 2020 pelo Banco Central do Brasil, o Pix possui apenas um pouco mais de dois anos de existência e, desde então, veio se popularizando cada vez mais até se tornar o método de transição financeira mais utilizado do país, desbancando os formatos tradicionais como o TED e o boleto.

Dessa forma, com o objetivo de facilitar a forma com que os brasileiros transferem dinheiro, os pagamentos são realizados de forma instantânea a pessoas físicas e jurídica em qualquer momento do dia.

O Pix foi, na verdade, idealizando durante o mandato de Michel Temer no Banco central, no entanto, a disponibilização do recurso de criação de chaves só saiu no governo seguinte, no qual passou primeiro por uma fase de testes em outubro até o seu início oficial em novembro de 2020.

Funcionalidades do Pix

As chaves Pix são as chaves de transação que consiste no cadastro de sequências aleatórias, número do celular, CPF ou CNPJ ou, até mesmo, no e-mail do usuário, fazendo com que este possa identificar uma espécie de “endereço de conta” a fim de transferir dinheiro ao titular.

Além disso, é importante destacar que o Pix é amplamente disponibilizado, sendo de acesso fácil para as pessoas e as empresas que possuem uma conta bancária em uma das mais de 700 instituições que ofertam a modalidade. Dessa forma, dentre todas as suas funcionalidades, destacamos:

transição monetária imediata e de baixo custo;

altos limites financeiros;

disponibilidade em 24 horas por dia;

simples experiência para o usuário;

gratuidade para pessoa física e baixo custo para os demais casos;

segurança de transações;

fatura agendada;

bloqueio cautelar.

Dessa forma, é evidente que o Pix foi um grande acerto promovido pelo Banco Central que permitiu a promoção da inclusão financeira no país bem como o aumento da competitividade e a eficiência do mercado, assim como destaca a própria instituição através de seu portal oficial (bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/pix).

Novas regras

Além das facilidades já disponibilizadas que conquistaram o brasileiro, novas atualizações foram recentemente lançadas pelo banco central, dentre as quais:

Novos limites

Bom, em primeiro lugar, destaca-se a ampliação das regras quanto aos limites estabelecidos. Agora os bancos e instituições financeiras que contam com o Pix deixam de estarem obrigados a definirem um limite de valor para as transações financeiras.

No entanto, ressalta-se que o usuário terá um período específico de tempo determinado pelas instituições para usar o montante em uma única transação.

Horário noturno

Apesar de, muito provavelmente, os bancos manterem a definição e diferenciação de turnos em prol da segurança, estes não estão mais obrigados a oferecer definições específicas para os horários noturnos que, até então, contam com limites de transferências definidos.

Pix cobrança

Apesar da padronização de arquivo de remessa e retorno ainda estar para ser lançada, quanto ao Pix cobrança, já está disponível a ferramenta de pagamentos com vencimentos em data futura, sujeitos a juros, multas, acréscimos, descontos e outros abatimentos.

Além destes, é esperado também que em breve seja lançado pelo Banco Central a opção de Débito automático no Pix, que facilitará pagamentos recorrentes através da modalidade.