Reajuste da APOSENTADORIA começa dia 25; entenda o assunto

Com o começo do ano chegando todos os aposentados estão ansiosos para receber a aposentadoria com o reajuste salarial, todavia, nem todos irão receber o reajuste neste mês de janeiro, a depender das condições, o segurado só irá começar a receber o salário com o reajuste a partir de fevereiro. Lembrando que o orçamento previsto para 2023, fez uma previsão do salário em R$ 1.320. Portanto, confira as datas e quem ainda receberá o benefício já com o reajuste.

Como irão funcionar os pagamentos para os segurados?

Por conta do aumento no salário, os quase 40 milhões de segurados do INSS, terão os seus benefícios reajustados, a fim de se igualar ao salário mínimo vigente. De acordo com o instituto, os depósitos irão seguir a mesma sequência dos anos anteriores, entenda como o reajuste irá funcionar.

A divisão é feita usando dois critérios: o primeiro, é quem recebe até um salário mínimo, o segundo, é quem recebe um valor superior ao piso do salário mínimo. Seja por aposentadoria, pensão por morte ou auxílios. Lembrando que esse grupo citado, terá o reajuste a partir do dia 25 de janeiro, com isso, o valor deve chegar aos R$ 1.320.

Todavia, para quem recebe mais de um salário mínimo, os depósitos não irão começar no dia 25 e sim, no dia primeiro de fevereiro deste ano. Já que o reajuste é realizado com base na inflação acumulada no ano passado.

Contudo, os valores em questão não foram informados ainda, pois o IBGE, que é responsável pela divulgação da inflação acumulada, ainda não se pronunciou. O anúncio só deve ocorrer no dia 10 de janeiro.

Veja também: Você tem direito a 25% a mais na APOSENTADORIA? Confira a lista

Confira as reais datas de pagamento dos benefícios

As datas dos pagamentos irão variar segundo o penúltimo dígito do NB (Número do Beneficiário). Além disso, o cronograma é dividido entre quem recebe um salário mínimo e quem recebe valores superiores ao salário mínimo. Para o grupo de pessoas que recebem até um salário mínimo:

NB com final em: 1, 2, e 3 irão receber em: 25, 26 e 27 de janeiro, respectivamente;

NB com final em: 4, 5, 6, 7, e 8 irão receber em: 30 e 31 de janeiro e 1, 2 e 3 de fevereiro, respectivamente;

NB com final em: 9 e 0 irão receber em: 06 e 07 de fevereiro.

Já para quem recebe mais de um salário mínimo as datas são:

NB com final em: 1 e 6 irão receber em: 01 de fevereiro;

NB com final em: 2 e 7 irão recebem em: 02 de fevereiro;

NB com final em: 3 e 8 irão receber em: 03 de fevereiro;

NB com final em: 4 e 9 irão receber em: 06 de fevereiro;

NB com final em: 5 e 0 irão receber em: 07 de fevereiro.

Veja também: Tem que fazer para receber! Prova de Vida do INSS 2023 tem novidades