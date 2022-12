URGENTE! Greve decretada por pilotos e comissários da avião; o que vai acontecer?

Brasileiros estão preocupados com o decreto de greve por pilotos e comissários de bordo de avião em pleno final de ano. Em uma das épocas mais movimentadas no setor de viagens, como irá ficar esse cenário? Os voos marcados serão cancelados?

Decretada há menos de uma semana, no dia 15 de dezembro, a greve dos pilotos e comissários está em seu terceiro dias sem acordos e vem influenciando, desde então, nas viagens dos brasileiros.

No entanto, muitos ainda não sabem o que irá acontecer com seu voos marcados nesse período que já se aproxima do Natal.

Pensando nisso, essa matéria irá cobrir todas as informações mais importantes para que você entenda o que está acontecendo. Sendo assim, veja quais são os aeroportos afetados pela greve e como essa situação irá incidir sobre os voos próximos.

O que pede a greve?

É até mesmo incomum falarmos em greve de pilotos e comissários de avião, mas como a maioria dessas ações, os aeronautas pedem por melhores condições de trabalho a aumento na remuneração.

Dessa forma, as paralizações ocorrem nos aeroportos de Congonhas (São Paulo), Guarulhos (São Paulo), Galeão (Rio de Janeiro), Santos Dumont (Rio do Janeiro), Viracopos (São Paulo), Porto Alegre (Rio Grande do Sul), Fortaleza (Ceará), Brasília (Distrito Federal) e Confins (Minas Gerais).

De acordo com o Sindicato Nacional dos Aeronautas, o SNA, é esperado que as paralizações afetem o funcionamento de, pelo menos, 11 aeroportos, visto que os atrasos e os cancelamentos dos voos provocam um efeito cascata que incide sobre outros locais.

Como está o andamento da greve?

Iniciada na segunda-feira, dia 19 de dezembro, a greve chega hoje, quarta-feira (21), no em seu terceiro dia de reinvindicações e paralizações, causando atrasos e cancelamento de viagens marcadas em todos os principais aeroportos do país às vésperas de um dos feriados mais importantes do ano, o Natal.

A ideia é de que os passageiros não saiam tão prejudicados, já que as suspensões dos voos nos nove maiores aeroportos do Brasil só ocorrem entre às 6h e às 8h da manhã, cenário que deve persistir até que os aeronautas sejam atendidos por suas reivindicações.

No entanto, dezenas de voos estão sendo cancelados todos os dias. Para se ter uma ideia, até às 7h da manhã desta quarta-feira, só Congonhas já registrou oito atrasos e sete cancelamentos de voos que já estavam marcados.

Para isso, a categoria deverá negociar e aceitar uma proposta de reajuste nos salários, além de um regime de folgas das empresas aéreas.

E como ficam os passageiros?

De acordo com o sindicato que representa os tripulantes aéreos, o SNA, em nota divulgada ontem, na terça-feira (20), as empresas aéreas que estão paralisadas têm trabalhado para dar assistência aos passageiros.

No entanto, a greve deve persistir, visto que a proposta de reajuste e melhorias nas condições de trabalho dos aeronautas foi rejeitada pela categoria no final de semana, dia 18 de dezembro.

Apesar de alguns cancelamentos e atrasos, a greve atinge, como mencionado, os serviços que ocorrem entre o período das 6h às 8h da manhã.

