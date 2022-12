Use café para ficar ainda MAIS BONITA; experimente em casa

O café, desde que Brasil é Brasil, sempre foi não só uma das principais bebidas do país, como também um dos produtos mais populares e relevantes para a cultura e economia brasileira.

O solo ideal para plantio e cultivo dele faz com que exportássemos café para o mundo todo.

Seja para aqueles que precisam de mais energia, seja para aqueles que querem a tranquilidade dos momentos do café da manhã e da tarde: ele está sempre presente.

No entanto, nem somente para consumo enquanto uma bebida o café serve. Mais do que isso, existem usos deste produto que servem de verdadeiros aliados na rotina de beleza.

Sendo assim, veja as melhores dicas de como aproveitar o café por completo e ficar ainda mais bonita e veja como se apaixonar ainda mais por esta bebida que é a cara do Brasil.

Usos do café na sua rotina de skin care

É muito difícil achar por aí alguém que não goste de café, no entanto, mesmo para estas pessoas, a bebida pode ser utilizada como auxílio na sua rotina de beleza, seja em formato líquido, seja em pó.

Para isso, veja quais são as dicas para te fazer incluir o café como produtos de cuidado pessoal e beleza.

Reduza o inchaço nos olhos

Em primeiro lugar, a dica é: utilize aquele resíduo do café, que fica no coador após passar a água quente, nas áreas do seu rosto que estão com algum inchaço, sobretudo nos olhos.

Para isso, coloque o café em um saquinho, leve à geladeira e, depois, deixe agir na área afetada.

Máscara facial

Aqui, a dica é que você utilize uma mistura que leve café, açúcar mascavo, mel e azeite como máscara para reduzir rugas e tratar linhas de expressão.

Sendo assim, misture os ingredientes e deixe agir no seu rosto por cerca de 30 minutos. Logo após, enxágue com água fria e hidrate.

Esfoliante

Um esfoliante é um produto que age como uma limpeza física dos seus poros. Dessa forma, o café, por possuir um pó bem fininho, pode te ajudar a remoer células mortas e impurezas da pele.

Para isso, massageie uma mistura de pó de café com um pouco de água na pele com cuidado e depois enxágue! Aqui, o uso do hidratante é quase que obrigatório após o procedimento, para que sua pele não resseque.

Outros usos do café na beleza

Além da utilização do pó de café na rotina de skincare, não só a pele merece cuidados. Sendo assim, você também pode utilizar o produto para outros fins. Confira.

Brilho no cabelo

Receita certa para deixar o seu couro cabeludo saudável e seus fios mais bonitos: o uso do café para massagear a cabeça.

Dessa forma, o produto não só servirá como esfoliante para o seu couro cabeludo, como também levará brilho aos seus fios.

Bronzeamento

Já pensou usar o café para se bronzear? Isso mesmo, você pode conseguir aquela cor bonita e dourada apenas borrifando uma mistura de café com óleo de amêndoa e água no seu corpo. Ao borrifar na pela limpa, esfregue suavemente com as mãos e repita o processo.

