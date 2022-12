É assim que você consegue identificar uma NOTA FALSA de real

Atualmente, existem verdades simples que podem ser usadas para identificar informações falsas, mais do que isso, elas podem identificar nota falsa de dinheiro. Neste artigo, oferecemos algumas dicas práticas para aprender a observar os detalhes mais importantes.

Em muitos filmes de Hollywood sobre lavagem de dinheiro, a nota falsa é quase impossível de detectar, com exceção dos falsificadores profissionais. A realidade, segundo o Banco Central do Brasil (BC), é outra. Continue lendo para detalhes adicionais.

Nota falsa: descubra o que você precisa procurar

Você pode identificar o dinheiro falso observando o design, texturas e núcleos exclusivos das notas. O Departamento do Meio Circulante (Mecir) do Banco Central é responsável por desenvolver e implementar ferramentas para combater a falsificação de documentos no Brasil.

Atualmente, existem dois tipos de cápsulas circuladas, e o método para identificar falsificações difere para cada um. Aqui estão os fatores a serem examinados para determinar se uma nota falsa de real está na sua mão.

1. Marca d’água – Para verificar, basta certificar-se de que a pele está voltada para o sol e observar a forma e o valor do animal escritos em cores diferentes

2. Alto-relevo – No título, o alto-relevo pode ser sentido em algumas áreas da nota. Por exemplo:

Na frente, na legenda “Réplica Federal do Brasil”;

Nos valores laterais e numéricos do valor (notações de R$ 10 e R$ 20 apenas);

No verso, abaixo das palavras “BANCO CENTRAL DO BRASIL”, fica escrito o nome do animal e o valor (como “R$ 20,00”, “R$ 50,00” e “R$ 100,00”).

3. Os seguintes resultados podem ser observados movendo essas notas:

O número do valor e a palavra “REAIS” se alternam;

A figura do animal é colorida.

4. Número que muda de cor (em notas de R$ 10,00 e R$ 20,00) Ao movimentar as notas, o número muda de verde para uma cor mais clara, por exemplo.

Como identificar as falsificações da primeira leva da moeda real

Aqui estão os fatores a serem examinados para determinar se uma nota da primeira família do real é falsa.

1. Marca d’áqua – Para garantir a nota contra o sol deve constar uma das seguintes algarismos:

Entre R$ 5,00 e R$ 10.000: Bandeira Nacional;

Na troca por R$ 2,00: tartaruga e número dois;

Nas notas de R$ 20,00: mico-leo-dourado e o número 20;

Para pagamentos de R$ 50,00 e R$ 100,00: sucesso da República.

2. Imagem mostra dados do BC – Os versos BC aparecem com a nota alterada e o refrão mais baixo dirigindo-se ao público. A nota deve ser escrita na frente para valores entre R$ 2,00 e R$ 20,00.

A palavra “BANCO”;

Números do sistema operacional do valor da nota (no centro e no canto prevalente direito);

O detalhe na testa da efígie;

Há um detalhe do animal no verso, assim como um detalhe entre o número e o valor total da nota.

4. Registro coincidente – Do lado direito da nota, logo abaixo do valor no canto superior, está o brasão dos exércitos nacionais. As impressões no verso são idênticas às da frente. Para vê-lo, você deve projetar a nota contra a luz.