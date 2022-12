INSS emite ALERTA para golpes na revisão da vida toda

A revisão da vida toda, aprovada pelo Supremo Tribunal Federal em 1º de dezembro, fez surgir mais um tipo de golpe que visa obter informações pessoais, e até mesmo dinheiro, dos aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

O próprio Instituto fez um alerta a respeito dos cuidados que devem ser tomados, e das precauções que devem ser adotadas, principalmente se o aposentado de fato cair nesse novo golpe.

O que é a revisão da vida toda

Defendida por profissionais que atuam no direito previdenciário, a revisão da vida toda é literalmente uma revisão a ser feita em toda a vida do beneficiário, a fim de analisar todas as contribuições que ele fez antes de aposentar.

A criação dessa revisão passou a ser considerada após aposentados solicitarem, na justiça, o recálculo dos benefícios que recebem, considerando todo o período em que foram contribuintes.

Mas, para ter direito a ela, o aposentado precisa se enquadrar em dois pré-requisitos:

Ter contribuições que sejam anteriores ao mês de julho de 1994; Ter começado a receber a aposentadoria entre novembro de 1999 e 12/11/2019.

Vale frisar que o recálculo pode não ser tão vantajoso, uma vez que, a depender das contribuições feitas, o aposentado pode ter seu auxílio diminuído.

Para os golpistas, porém, o anúncio da revisão de vida representou, também, a oportunidade de “ganhar dinheiro fácil”: no novo golpe, eles fazem contato com os aposentados, se passando por funcionários do INSS e utilizando da vulnerabilidade dos beneficiários, que têm esperança de obter aumento no benefício, para conseguirem informações importantes.

A ideia central, como em outros golpes similares, é ter acesso às contas e ao dinheiro dos aposentados.

INSS faz alerta e dá dicas de como agir em caso de suspeita de golpe

Quem não se enquadra no período de avaliação estipulado e recebe uma ligação dizendo que é, sim, possível fazer a revisão, já pode adotar uma das medidas indicadas pelo INSS: bloquear o contato e, se necessário, registrar um B.O. (Boletim de Ocorrência).

E o mesmo vale para quem tem direito à revisão e recebe contatos suspeitos.

O B.O. se torna ainda mais necessário quando o golpista solicita informações pessoais, podendo estas ser:

Foto dos documentos;

Senha do portal Gov.br;

Fotos pessoais;

Endereço residencial;

CPF;

Outros telefones (além do utilizado para contato);

Número de inscrição no benefício.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em hipótese alguma faz contato por telefone ou e-mail, por exemplo, assim como não faz a solicitação dos dados acima por meio destes ou de outros canais.

Também não há, por parte do Instituto, nenhum tipo de solicitação de pagamento: os serviços prestados são gratuitos.

Logo, ao receberem contatos que solicitam dinheiro ou dados pessoais, é de extrema importância que os aposentados adotem as medidas acima citadas.

