92% de desconto para QUITAR dívida da FACULDADE; veja quem pode

O governo liberou uma nova forma de quitar a dívida no Fies (Fundo de Financiamento da Educação) para todas as pessoas que desejam colocar a vida em dia. É possível eliminar qualquer pendência com descontos que atingem até 92%. O Empréstimo e Crédito vai te explicar como funciona as novidades que o governo e Caixa Econômica Federal liberaram no início de setembro de 2022.

Veja como quitar a dívida com desconto

Segundo informações do próprio governo federal, mantenedor do programa de incentivo estudantil, há possibilidade de descontos vantajosos. Os contratos assinados até 2017 e que se encontram em atraso podem ser renegociados com descontos de até 99% do valor atualizado, acrescido de juros.

No entanto, é preciso ficar atento, pois o prazo para fechar o acordo e quitar a dívida no Fies se encerra no dia 31 de dezembro. Depois, será necessário esperar uma nova rodada de ações com a mesma finalidade.

Agora as regras são bem mais flexíveis

Vale destacar que não são apenas os estudantes e ex-estudantes inadimplentes que podem se beneficiar de um acordo. Aqueles que desejam quitar o contrato que ainda está a vencer podem receber desconto de 12% do valor total. Neste caso, o pagamento deve ser feito à vista, não existindo possibilidade de parcelamento.

Da mesma forma, os contratos em atraso por período igual ou inferior a 90 dias podem ser negociados com exclusão total de taxas extras e de juros. Eles também podem ser quitados com 12% de desconto sobre o valor principal à vista.

Por outro lado, as pessoas que não dispõem do montante à vista, podem efetuar o parcelamento sem juros em até 150 meses. O valor mínimo da parcela para que isso seja feito é de R$ 200.

Com o CadÚnico o desconto pode chegar a 92%

Há ainda os casos em que a dívida do Fies se estende por mais de um ano. Neste caso, se a pessoa foi beneficiária do Auxílio Emergencial em 2021, o desconto chega a 92%. É preciso que haja o cadastro no CadÚnico.

Por fim, as dívidas mais antigas, anteriores a 5 anos podem ser renegociadas com até 99% de perdão. O pagamento deve ser realizado sempre à vista.

O aplicativo para conferir e quitar a dívida no Fies pode ser baixado tanto na Play Store (Android) quanto na App Store (iOS).

