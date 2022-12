Novo concurso com 700 VAGAS para Nível Médio

Por meio de um edital, a Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro (SME Rio) anunciou um novo concurso, com 700 vagas ligadas à área de apoio.

As inscrições, totalmente gratuitas, se encerrarão no dia 22 de dezembro, e os candidatos interessados devem ter, pelo menos, o Ensino Médio completo.

Veja, nos próximos tópicos, todas as informações a respeito e por onde as inscrições devem ser feitas.

Sobre as 700 vagas que contemplam este novo concurso

As vagas do edital SME Rio contemplam 11 Coordenadorias Regionais de Ensino, havendo as devidas porcentagens de vagas para negros, indígenas e pessoas com deficiência.

No ato da inscrição, o candidato deve indicar duas Coordenadorias onde gostaria de trabalhar, em ordem de sua preferência.

O resultado, anunciado em janeiro de 2023, será baseado nas experiências profissionais e na análise de titulações de cada inscrito.

Ainda segundo o edital, as funções relacionadas a todas as 700 vagas serão realizadas em escolas ou classes especiais.

Os candidatos aprovados trabalharão prestando apoio às atividades propostas pelos professores e diretores, contribuindo para que os alunos com deficiência tenham um espaço físico que contribua para o seu bem-estar e para o seu desenvolvimento.

A seguir, uma lista com exemplos de como as vagas estão distribuídas, de acordo com as Coordenadorias:

E/1ª CRE: 25 vagas no total;

E/3ª CRE: 53 vagas no total;

E/7ª CRE: 89 vagas no total;

E/10ª CRE: 98 vagas no total.

Lembrando que são, ao todo, 11 Coordenadorias Regionais de Ensino, e acima foram citadas somente 4.

Informações às quais o candidato deverá se atentar

Além da escolaridade mínima, existem outras informações deste novo concurso às quais os candidatos devem prestar atenção.

São elas:

É preciso ter pelo menos 18 anos para se inscrever;

O salário pago será de R$ 1.350,63;

Todas as 700 vagas do concurso são temporárias, com duração de seis meses;

Há a possibilidade de prorrogação, por mais três meses;

A jornada de trabalho terá um total de 40 horas semanais;

O candidato não pode ter firmado, nos últimos 24 meses, nenhum contrato temporário com a Prefeitura do Rio de Janeiro.

É importante saber, também, que os aprovados no concurso terão acesso a vale-transporte desde que preencham todos os requisitos legais.

Outros benefícios e direitos trabalhistas, como recolhimento do FGTS, licença paternidade ou licença maternidade, vale refeição e/ou alimentação e o pagamento proporcional de 13º salário e das férias serão fornecidos a todos os agentes de apoio contratados.

Para se inscrever neste novo concurso e concorrer a uma de suas 700 vagas, é preciso utilizar uma página específica dentro do site da prefeitura do Rio, sendo este o seu endereço: https://concurso.rio.rj.gov.br/insctexto.htm.

