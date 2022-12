O Governo Federal autorizou um Bônus de R$ 120,00 para a próxima segunda (12), que será depositado diretamente em uma conta digital, especificamente no Caixa Tem. Esse bônus adicional está associado ao Vale-Gás, programa que garante auxílio adicional na compra de gás de cozinha em domicílios com famílias e baixa renda.

Esse benefício, que foi disponibilizado em dezembro de 2021 e atende milhares de brasileiros, paga atualmente 100% da média nacional equivalente ao botijão padrão de 13 quilos. A pessoa deve estar cadastrada no programa Vale-gás e fornecer o NIS mais recente para garantir este Bônus Extra no dia seguinte, pois é através deste processo que é escolhido o dia do pagamento.

Confira quem tem direito ao bônus de R$ 120,00

O cidadão deve estar cadastrado no CadÚnico (Cadastro Único) e no programa Vale-gás para receber o bônus. Isso significa que, a partir de sexta-feira, você poderá acessar o Caixa Tem para verificar se o bônus adicional foi depositado. É importante lembrar que o calendário de pagamento é calculado com base no número do cartão NIS mais recente da pessoa cadastrado no programa; como o cronograma segue o número final do documento, preste atenção a esse detalhe para garantir que os dados sejam precisos.

Confira o calendário do pagamento de bônus de R$ 120

O pagamento para o primeiro digito do NIS é 12 de dezembro;

O pagamento para o segundo digito é 13 de dezembro;

O pagamento para o terceiro digito é 14 de dezembro;

O pagamento para o quarto digito é 15 de dezembro;

O pagamento para o quinto digito é 16 de dezembro;

O pagamento para o sexto digito é 19 de dezembro;

O pagamento para o sétimo digito é dezembro 20;

O pagamento para o oitavo digito é 21 de dezembro;

O pagamento para o nono digito é 22 de dezembro;

O pagamento para o último digito é 23 de dezembro.

Sendo assim, juntamente com o Auxílio Brasil o segurado que tiver o Abono Extra liberado pode acumular um absoluto de R$ 720,00 em dezembro. Além disso, é importante ressaltar que o valor ofertado é resultado da PEC de Benefícios.

Como os dois benefícios estão vinculados, o cronograma de pagamento funciona para ambos. Os depósitos do sistema operacional são feitos em conta poupança social informatizada e podem ser acessados ​​a qualquer momento pelo Aplicativo Caixa Tem.

Como conseguir o Bônus Extra

Para receber esse bônus, você deve ir ao Serviço de Assistência Social de Referência (CRAS), mais próximo de sua casa. Tenha em mãos todos os documentos dos moradores da casa, esteja pronto para iniciar o processo e siga todas as instruções e orientações.

Geralmente, a resposta pode demorar alguns dias, e a aprovação ao CadÚnico sozinha não quer dizer que o benefício foi liberado. Porém, após o envio de todos os dados, a solicitação ainda carece de análise para confirmação.

Algumas exigências devem ser cumpridas pela prefeitura para que o cadastro seja realizado. Por exemplo, ter renda per capita igual ou inferior a R$ 606,00, ter um membro da família que receba o BPC, ter vítimas de violência doméstica e assim por diante.

Isso porque as possíveis mudanças para 2023. Além disso, o benefício Vale-Gás foi afetado pelas mudanças em agosto deste ano. No passado, o auxílio para os trabalhadores de baixa renda era de 50% do preço do engarrafamento do gás. Porque o pagamento dele era descontado a cada dois meses.

No entanto, a partir de outubro, o governo abriu mão do pagamento integral do botijão de 13 quilos. Porém, de acordo com a PEC de Benefícios, a duração de cada programa está prevista para cinco meses. Tudo isso aponta para o Auxiliar Brasil, que paga R$ 600, e o Vale-Gás, que só será entregue aos brasileiros até dezembro de 2022.

No entanto, não demore para revelar se o seu bônus de R$ 120,00 permanecerá na sua segunda conta para garantir uma temporada de férias mais memorável para sua família!