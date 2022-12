Brasileiros se surpreendem com VALOR ADICIONAL do Bolsa Família de 2023

Com a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) o Auxílio Brasil chegou ao fim – e deu entrada para o Bolsa Família. Não somente o nome do benefício foi alterado, como o seu valor, regras e um adicional a ser pago para alguns brasileiros. Somente no ano de 2022, mais de 20 milhões de brasileiros usufruíram dos benefícios do Auxílio Brasil, e espera-se que em 2023 esse número aumente e claro, chegue até os mais necessitados. Veja abaixo quais são as novas regras e como obter o valor adicional.

Bolsa Família em 2023 terá adicional de R$ 150 reais

Estamos quase chegando no final de 2022 e ainda não há nada definido sobre o valor do Bolsa Família em 2023. Entrementes, espera-se que seja entre R$ 405 e R$ 600 cada parcela. Mas algo que já foi garantido é que algumas famílias terão direito a um adicional de R$ 150 reais.

A fim de combater a fome e miséria no país, o Bolsa Família ganhou mais uma vertente – isto é, o adicional de R$ 150 para cada família que tiver crianças de 0-6 anos de idade. Portanto, famílias que tiverem entre seus integrantes duas crianças na faixa etária permitida, irão ter R$ 300 a mais somados ao valor fixo das parcelas mensais.

Desse modo, é necessário que as famílias se enquadrem nesse requisito: e isso pode ser constado através do CadÚnico, no qual fica registrado todos os dados familiares, como por exemplo, componentes do núcleo familiar.

Clima segue tenso no Senado

Embora a proposta esteja garantida pelo Governo de Lula, a Senadora Simone Tebet (MDB-MS) revelou que há um clima bastante tenso no Senado, entre alguns parlamentares que são contra o adicional de R$ 150 por criança de 0-6 anos de idade.

Entretanto, Simone rebateu descrevendo que essa ação seria de suma importância para nivelar o combate à fome e miséria no país – Simone que faz parte da equipe de transição justamente buscando respostas para essa causa social tão agravante no país: a fome.

Como receber o adicional de R$ 150?

Estando devidamente cadastrado no programa e com os dados atualizados no CadÚnico, as parcelas com os adicionais serão pagadas de maneira automática – isto é, todos os meses de acordo com o calendário pessoal de cada ciclo de pagamentos.

Caso o pagamento do adicional não esteja sendo feito, é necessário buscar o CRAS local a fim de atualizar o CadÚnico e preencher todas as informações corretamente.

Espera-se que as novas mudanças sejam realizadas ainda no primeiro bimestre do ano de 2023. E aí, o que achou da novidade?