Vale a pena abrir uma FRANQUIA Home based, para trabalhar de casa?

Embora já exista há algum tempo, somente nos últimos cinco anos que o negócio chegou ao seu apogeu. Flexibilidade, baixo investimento e comodidade são apenas alguns dos benefícios de iniciar uma Franquia Home Based – mas será que de fato vale a pena? Veja abaixo como funciona, qual o investimento inicial e se realmente vale a pena atuar no segmento.

Dê um upgrade em sua vida com uma Franquia Home Based

Há três anos o crescimento do modelo de negócio apenas sobe, chegando aos 14% neste ano de 2022 – em razão de fatores externos, mais e mais empresas abrem mão das unidades físicas para venderem suas franquias na modalidade online.

Em razão do baixo investimento, é possível investir em uma Franquia Home Based em diversos segmentos, como por exemplo: tecnologia, hotelaria, crédito e educação – com algumas delas dando retorno em até 03 meses!

Baseando-se em um modelo de negócio que ao invés do investidor comprar uma ‘parte do negócio’ e alocá-la fisicamente, tudo será feito do conforto de sua casa – não necessitando de uma sede física, mas virtual.

Entretanto, isso não isenta o investidor da necessidade de contratar funcionários – visto que em alguns casos o trabalho é igual ou até mesmo maior de uma unidade física.

Quais os riscos de investir em uma Franquia Home Based?

Por ser um modelo de negócio online, deve ser tratado com ainda mais cautela – evitando fraudes e compras inadequadas de franquias até mesmo inexistentes! O maior risco desse modelo de negócio é o próprio investidor, que acaba investindo em algo que ele não pode ou poderá se dedicar a fim de obter lucro.

Visando o modelo de negócio, o trabalho é flexível e possui horários próprios – com isso, as chances de procrastinação aumentam e a necessidade de foco torna-se algo inevitável; e por ser algo mais ‘caseiro’ muitos acabam deixando isso de lado.

Portanto, é necessário ter certeza e familiaridade com o negócio que irá investir a fim de evitar ter possíveis prejuízos; ademais, só há benefícios: sendo o principal deles o baixo investimento inicial.

Segmentos quentes para 2023 e dicas de sucesso

Para o ano de 2023 as Franquias Home Based prometem explodirem! Através dos seus diversos setores, é possível escolher aquele ou aqueles que mais estão aquecidos no mercado. Segundo o site referência no assunto, Central do Franqueado, os seguintes setores estarão em alta em 2023:

Serviços Automotivos;

Serviços Educacionais;

Tecnologia;

Educação;

Limpeza e Conservação;

Comunicação;

Entrementes, para se ter sucesso em qualquer um dos setores acima é necessário que o investidor conheça muito bem o seu negócio – a fim de possuir ou obter as aptidões necessárias para a realização das tarefas propostas.

Sem contar na organização, que deverá ter um cronograma próprio de trabalho, a fim de que tudo flua da melhor maneira possível – e estar sempre atento as regras da empresa para começar com o pé direito e evitar possíveis problemas.

E jamais esquecer do capital de giro, tendo então um estoque de garantia e evitar uma possível falência por conta de uma má gestão. Ademais, basta procurar o setor que mais se identifica e começar agora mesmo os investimentos.