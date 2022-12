Estude tecnologia DE GRAÇA na Escola do Trabalhador 4.0

Estamos no século da tecnologia e sem sombra de dúvidas é uma das áreas mais aquecidas do mercado mundial. Diga-se de passagem, não faltam vagas recheadas de sucesso, mas sim, profissionais capacitados para preenchê-las. O Ministério do Trabalho e Previdência (MTP) em parceria com o Ministério da Defesa (MD) estão promovendo a Escola do Trabalhador 4.0 que visa projetar os brasileiros para o futuro, com cursos voltados à área da tecnologia e capacitação profissional em diversos segmentos. Todos os cursos são gratuitos e podem ser acessados por pessoas que estão dentro ou fora do mercado de trabalho. Ficou curioso? Veja como funciona a iniciativa e como participar.

Áreas de ensino da Escola do Trabalhador 4.0

Com a ideia de capacitar os brasileiros a entrarem no mercado de trabalho, a Escola do Trabalhador 4.0 disponibiliza cursos de baixo e alto nível – todos voltados à tecnologia. Isto é: são ofertados cursos para quem deseja apenas aprender o básico da área e já começar a trabalhar – entretanto, também são disponibilizados cursos com conhecimentos e aplicações mais avançadas.

Todos os cursos são ministrados de maneira online e gratuita – a iniciativa irá auxiliar não somente no desenvolvimento pessoal dos alunos como também impactar diretamente nos índices de empregabilidade no país.

Veja quais são as áreas de ensino que a Escola do Trabalhador 4.0 abrange:

Introdução à Programação

Produtividade Pessoal

Produtividade Colaborativa

Administrador de T.I

Desenvolver e Programador de Software

Quais são os cursos ofertados pela Escola do Trabalhador 4.0?

São curtos voltados à tecnologia que estão divididos em 24 seções, todas elas com conteúdos distintos que agregam valor aos estudantes. Como citado anteriormente, todos os cursos possuem oportunidades básicas e complexas – abrangendo todo tipo de aluno.

Veja alguns cursos ofertados pela escola:

Analista de dados

Proteção de dados na nuvem

Desenvolver de Software

Pacote Office

Para acessar os cursos é necessário entrar no site oficial da escola, através do seguinte link ead.escoladotrabalhador40.com.br e então iniciar o cadastro. Logo na área inicial é possível ver todos os cursos disponibilizados pela plataforma e já dar play no seus estudos.

Qualquer pessoa pode participar do projeto?

Sim! É necessário apenas entrar no site oficial e realizar o cadastro. A Escola do Trabalhador 4.0 possui vários parceiros, dentre eles a Softex e a Microsoft. Portanto, qualquer brasileiros que desejar se capacitar no mercado de trabalho irá encontrar boas oportunidades na Escola do Trabalhador 4.0.

Conclusão

Como citado acima, a Escola do Trabalhador 4.0 é uma iniciativa que compõe o programa Caminho Digital. Preparando os jovens e adolescentes a encarar os grandes desafios propostos pelo difícil mercado de trabalho. Entregando capacitação gratuita e com excelência! Estando ao acesso de todos, em qualquer lugar e a qualquer momento.

Está esperando o quê? Corra lá e faça agora mesmo o seu cadastro.