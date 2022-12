Banco, lojas, INSS tem HORÁRIO alterado nesta sexta; veja como fica

Em dias que a seleção brasileira entra em campo o clima é totalmente diferente, né? Amanhã o Brasil irá enfrentar a Croácia pelas quartas de final da Copa do Mundo 2022 e com isso, inúmeros serviços públicos e privados terão os seus horários alterados. Em contraste com os demais jogos, amanhã o Brasil entrará em campo às 12h e por essa razão ficam dúvidas acerca do expediente, horários de saída e entrada. Veja como será o funcionamento dos serviços em razão do jogo do Brasil e evite atrasos.

Entre em campo junto com a seleção brasileira

Inúmeros municípios brasileiros (ou quase todos) decretaram a alteração nos horários de funcionamento de órgãos públicos nos dias de jogos da seleção brasileira. A fim de que todos entrem em campo e torçam em uma só voz. Dentre os órgãos citados, podemos lembrar de bancos públicos, comércios locais, agências e muito mais.

Observação: embora as empresas privadas não seja obrigadas a liberarem os seus funcionários em dias de jogo, na maioria das vezes não há atritos e ocorre um concílio entre ambas as partes.

Horário de funcionamento dos bancos

De acordo com a Febraban (Federação Brasileira dos Bancos) haverá alterações apenas no funcionamento presencial das agências bancárias – os canais digitais irão funcionar normalmente antes, durante e depois do jogo da seleção brasileira.

Estados que possuem o horário semelhante ao horário de Brasília: funcionamento das 9 horas às 11 horas e das 15 horas e 30 minutos às 16 horas e 30 minutos.

Nos demais estados que há divergência de fuso horário, deverá ser subtraído 1 ou 2 horas de acordo com o horário local. Por exemplo: estados que possuem 2 horas de diferença, irão encerrar suas atividades às 9 horas.

Horário de funcionamento das Casas Lotéricas

Embora seja regida pela Caixa Econômica Federal, as lotéricas possuem uma certa autonomia – e com isso, a Caixa optou por não inibir e preferiu não decidir o horário de funcionamento dos órgãos. Portanto, cada Lotérica terá seu próprio horário de funcionamento. Sendo recomendado entrar em contato a fim de obter mais detalhes.

Horário de funcionamento de Restaurantes e Bares

Tal como no caso dos bancos, os bares e restaurantes também possui uma ‘associação’, a Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes) e como já era de se imaginar, eles irão funcionar normalmente antes, durante (principalmente) e depois dos jogos da seleção brasileira.

Horário de funcionamento da Bolsa de Valores

Por não ser totalmente dependente do Brasil (e a maioria dos processos ocorrerem de maneira virtual) a Bolsa de Valores não deixa de operar durante os jogos da seleção brasileira – desse modo, as negociações seguem normalmente.

Horário de funcionamento do INSS

As agências do INSS não irão abrir nesta sexta-feira, 8. Entretanto, o atendimento remoto por telefone irá continuar normalmente – sendo encerrado (o atendimento humano) 30 minutos antes de iniciar a partida e 30 minutos após o apito final. Para entrar em contato através do telefone basta discar 135.

Horário de funcionamento dos Postos de Combustíveis e Receita Federal

De acordo com a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) os postos irão funcionar normalmente. Visto que eles são obrigados à luz da lei a funcionarem de segunda-sábado das 6 horas até às 20h – incluindo feriados.

As agências da Receita Federal não irão abrir amanhã.