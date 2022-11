Veja as diferenças do Auxílio Brasil de 2022 para 2023

Após a vitória do Lula da Silva para presidente no Brasil muitos brasileiros estão com dúvida de como ficará o auxílio Brasil em 2023, se o auxílio irá continuar, o que vai acontecer. Mas calma, viemos aqui para te explicar tudo.

As mudanças não significam que não existirá mais o Auxílio Brasil, pois segundo informações da equipe petista no próximo ano terá alteração no nome do benefício, voltará a se chamar Bolsa Família, nome que foi criado quando Lula era presidente do Brasil.

O Lula ainda não chegou a oficializar essa promessa, no entanto sabemos que existe uma ideia de mudar o nome pois a equipe petista quer relembrar os tempos aos quais Lula era presidente, e um dos projetos que mais deram certo foi o Bolsa Família, um programa que também ajuda famílias de baixa renda. Ou seja, trazendo esse nome novamente para a população vai ativar o lado afetivo dos brasileiros, essa é a ideia principal do novo governo, relembrar esses tempos.

O vice do Lula, Geraldo Alckmin, esteve em uma reunião nesta última quinta-feira, 03/11, no Congresso Nacional juntamente com alguns líderes. Quando a reunião acabou, a imprensa o questionou sobre a especulação da mudança de nome do Auxilio Brasil para o Bolsa Família, Alckmin não respondeu sobre o assunto, apenas deu uma risada.

O Bolsa Família

O famoso Bolsa Família que é um dos assuntos mais comentados nesse último mês de eleição foi criado no ano de 2003 quando Lula era presidente do Brasil, entretanto os valores variavam entre R$ 80,00 a R$ 190,00. No ano de 2021, com o Jair Bolsonaro na presidência encerrou o programa, mas os beneficiários não deixaram de receber uma ajuda, pelo ao contrário, o programa mudou o nome para Auxílio Brasil e com o valor de R$ 405,00 e logo depois um aumento elevando para R $600,00.

Em 2021 com as novas regras do programa, o auxílio conseguiu atender mais pessoas, hoje são cerca de 21 milhões de pessoas que recebem, já no antigo benefício eram atendidos 14 milhões de pessoas, segundo as informações do Ministério da Cidadania.

Veja também: Bolsa família VOLTARÁ em 2023?

Auxílio Brasil

A especulação é que Lula queira mudar o nome do benefício por achar que o Auxílio Brasil está mais ligado ao Jair Bolsonaro, no entanto o intuito é permanecer com o programa para continuar ajudando as famílias de baixa renda. Lula ainda não deu uma declaração sobre o atual valor do benefício a partir de 2023, mas já declarou que quer tentar continuar com os R$ 600,00.

Vamos seguir agora para os pagamentos do Auxílio Brasil neste mês de novembro. O Ministério da Cidadania divulgou o calendário que foi antecipado os pagamentos no valor de R$ 600 que vai até o mês de dezembro, confira abaixo,

17 de novembro: NIS final 1

18 de novembro: NIS final 2

21 de novembro: NIS final 3

22 de novembro: NIS final 4

23 de novembro: NIS final 5

24 de novembro: NIS final 6

25 de novembro: NIS final 7

28 de novembro: NIS final 8

29 de novembro: NIS final 9

30 de novembro: NIS final 0

Veja também: URGENTE: quase 50 mil segurados do INSS serão submetidos a análise!