Lista revela as 9 áreas mais FÁCEIS de encontrar emprego no Brasil

Encontrar emprego não está fácil, principalmente após a mudança que percebemos no mercado de trabalho, mais empregos porém com salário menores, além de um aumento muito grande de trabalho sem carteira assinada. Este é o atual cenário que estamos vivendo no Brasil. Segundo Bráulio Borges, que é um economista-sênior da consultoria LCA e pesquisador do FGV IBRE, afirma que a visão depende muito de como a pessoa observa esse cenário.

As informações compartilhadas pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística afirma que a taxa de desemprego na porcentagem de 9.3% que foi registrada no trimestre de 2022 (de abril a junho) é menor que a taxa referente ao ano de 2015.

Algumas áreas estão em bastante crescimento e sempre tendo oportunidade de trabalho no mercado, entre eles os comércios, construção civil, entre outros. Confira mais abaixo no texto.

Veja agora as 9 áreas mais fáceis de encontrar emprego no Brasil

Área de alimentação e alojamento: cerca de 23,1% igual a 1 milhão de pessoas Área de serviços domésticos: cerca de 18,7% igual a 931 mil pessoas Área de serviços em geral: cerca de 18,7% igual a 805 mil pessoas Área de reparação de veículos, comércios, motocicletas: cerca de 14,2% igual a 2,4 milhões de pessoas Área de construção: cerca de 11,2% igual a 753 mil pessoas Área de Indústria geral: cerca de 10,2% igual a 1,2 milhão de pessoas Área de transporte, correio e armazenagem: cerca de 10% igual a 463 mil pessoas Área de educação, defesa, administração pública, serviços sociais: cerca de 5,5% igual a 893 mil pessoas Área da informação, atividade financeira, comunicação, imobiliárias: cerca de 5,1% igual a 568 mil pessoas

Atualmente, essas são as áreas que mais estão contratando em nosso país desde o ano passado, 2021, a nossa dica é que se você deseja encontrar um emprego o mais rápido possível para tentar nessas áreas que você pode ter mais chances de se recolocar no mercado de trabalho.

O economista-sênior, Borges, compartilhou que faz mais ou menos 7 anos que não observamos o mercado de trabalhado tão movimentado e favorável, pelo número de pessoas que estão ocupadas em algumas atividade, mas ele também informa que por outro lado, existe a queda do rendimento médio real de R$ 2.652 não é tão boa, em relação ao ano interior.

É válido destacar que a pesquisa acima do IBGE não inclui apenas dados de atividade remunerada de carteira assinada e sim também serviços de trabalhadores informais, como os autônomos e aqueles que já possuem CNPJ.

Veja também: FGTS: revisão do fundo pode garantir até R$ 10 MIL, entenda

Visão dos economistas

A visão dos economistas é para que essas movimentações do mercado de trabalho consigam acompanhar também a atividade econômica sem atraso. A Maria Andreia Lameiras que é pesquisadora do Ipea afirma que quando a economia está em crise automaticamente o mercado de trabalho também entra em crise, mas também pode acontecer ao contrário, quando a economia vai se recuperando, logo após o mercado de trabalho vai se levantando e seguindo o rumo.

Veja também: SENAC abre vagas em mais de 30 cursos 100% GRATUITOS e online; inscreva-se!