Eletrodomésticos com quase 50% de DESCONTO na Black Friday; saiba como comprar com desconto

O mês de novembro chegou e com ele vem a tão esperada Black Friday (sexta-feira negra). Entretanto, este ano, muitas lojas e websites já começaram a oferecer descontos relacionados com a data, que oficialmente será no dia 25 de novembro.

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Google, entre as pessoas que pretendem comprar na Black Friday, 79% querem algum aparelho portátil. É este o caso para você? Então, confira nossa seleção de aparelhos portáteis com até 48% de desconto.

Por que esperar pela Black Friday? Aproveite as promoções agora mesmo!

Pipoqueira Star Wars – Mallory

Preço: de R$ 188,98 por R$ 98 (48% de desconto)

O produto faz pipoca seca e sem óleo. Além disso, tem um bico que despeja suas pipocas diretamente na tigela e um copo medidor que também pode ser usado para derreter a manteiga. O modelo à venda é o modelo 127V. Também vale a pena saber que a pipoqueira tem pés antiderrapantes.

Fritadeira air fryer Pratic Fryer – Cadence

Preço: desde R$ 339,90 por R$ 279,90 (18% de desconto)

Indicado para descongelar, assar, cozinhar, gratinar e fritar vários tipos de alimentos, a fritadeira tem 6 níveis de temperatura de 90°C a 200°C. O produto também tem um timer programável para até 30 minutos e é feito de material antiaderente.

Torradeira elétrica – Hamilton Beach

Preço: de R$ 199,90 para R$ 163,71 (18% de desconto)

Feita de aço inoxidável e policarbonato, esta torradeira segura fatias grossas de pão, e as laterais permanecem frias durante o uso. Além disso, a torradeira também possui um seletor de intensidade de tostamento, bandeja de migalhas e desligamento automático. O modelo na promoção é 110V.

Liquidificador 1100 Full – Oster

Preço: desde R$ 161,82 por R$ 119,90 (26% de desconto)

O liquidificador tem um frasco leve e fácil de manusear. É produzido em plástico antimicrobiano com capacidade de até 3,2 litros, e tem uma tampa de medição de 100 ml. E mais: o produto tem 12 velocidades mais a função de pulsar.

Panela elétrica ECC20 – Electrolux

Preço: a partir de R$ 429,90 por R$ 299 (30% de desconto)

Esta panela tem um exterior de aço inoxidável escovado, suporte de cozimento a vapor, panela interna antiaderente removível, cabo de força removível e uma tampa de vidro temperado. Pode conter 1,8 litros, ou 10 xícaras. O modelo à venda é 220V, mas há também uma versão 110V.

Smart Robô Aspirador Wi-Fi – Positivo Casa Inteligente

Preço: desde R$ 1.289 por R$ 1.059,90 (18% de desconto)

Com função 3 em 1, este produto varre, aspira e limpa. Tem autonomia de até 100 minutos e retorna automaticamente à base quando descarregado. Além disso, o aspirador robô tem um tanque de pó com capacidade de 600 ml e três sensores anti-impacto e anti-queda.

Mixer – Elgin

Preço: de R$ 77,90 por R$ 69,90 (10% de desconto)

Com cabo anatômico e interruptor fácil de ligar/desligar, o produto é leve e fácil de limpar, pois tem um corpo removível (e é fácil de montar). Também vale a pena saber que o misturador possui lâminas de aço inoxidável de alto desempenho, o que garante maior eficiência ao cortar e triturar alimentos. A promoção é para o modelo 127V.

