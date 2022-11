Empréstimo do Auxílio Brasil AINDA está disponível para solicitar? Saiba mais!

O empréstimo do Auxílio Brasil está disponível para os beneficiários solicitarem desde o início de outubro. Por causa disso, muitas pessoas procuram “quais bancos estão fazendo esses empréstimos do programa”.

O empréstimo Auxílio Brasil foi proposto em março e sancionado no mês de agosto por Jair Bolsonaro (PL). Com a tão esperada sanção, o empréstimo consignado na folha de pagamento do Auxíio Brasil é agora estabelecido pela Lei 14.431.

Empréstimo Consignado

De forma simplificada, o empréstimo consignado Auxílio Brasil foi criado para ajudar as famílias dos programas a acessar o crédito consignado. Mas é necessário ter muito cuidado, pois as famílias que solicitam o crédito consignado recebem menos dinheiro do programa.

Além disso, o cidadão que tiver o Auxílio Brasil suspenso ainda precisará pagar o empréstimo do benefício em até dois anos (24 meses).

Como funciona o empréstimo?

Os beneficiários do programa podem pedir um empréstimo consignado do Auxílio Brasil e pagar o dinheiro solicitado com parte de sua própria parcela do programa. Segundo informações do Ministério da Cidadania, os bancos podem oferecer até R$ 2.569 em até 24 parcelas, com juros de até 3,5% ao mês.

Em resumo, o empréstimo pode descontar o mínimo de R$15 e o máximo de R$160 da parcela de R$400 do Auxílio Brasil. Em outras palavras, as famílias que optarem por esta taxa máxima perderão R$160 do benefício no pagamento do mês.

O empréstimo do Auxílio Brasil já foi liberado em 10 de outubro. O anúncio feito pelo Governo Federal informa que a Caixa Econômica Federal e outros 11 bancos estão autorizados a oferecer o empréstimo.

Quais bancos estão oferecendo o empréstimo?

Os bancos autorizados para o empréstimo do Auxílio Brasil são os seguintes:

Caixa Econômica Federal Banco Agibank S/A Banco Crefisa S/A Banco Daycoval S/A Pan Bank S/A Banco Safra S/A Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S/A Facta Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento Pintos S/A Créditos QI Sociedade de Crédito Direto S/A Valor Sociedade de Crédito Direto S/A Zema Crédito, Financiamento e Investimento S/A.

Embora a lista contenha 12 instituições, é importante esclarecer que nem todas elas oferecerão crédito. Banco Pan, Caixa Econômica, Pintos S/A Créditos, banco Agibank, banco Crefisa e QI Sociedade de Crédito Direto S/A já estão oferecendo o produto.

Como fazer o empréstimo?

O empréstimo Auxílio Brasil precisa ser solicitado pelo responsável familiar – a pessoa da família que está cadastrada no CadÚnico e que é a titular da conta poupança social da Caixa. Pode ser feito pela Caixa Econômica em agências físicas, agências lotéricas e no aplicativo Caixa Tem.

O Auxílio Brasil é um programa de transferência de fundo do Governo Federal, instituído pelo Governo Jair Bolsonaro no dia 20 de outubro de 2021. Em 29 de dezembro, Bolsonaro sancionou com vetos a lei que cria oficialmente o Auxílio Brasil. O programa substituiu o “Bolsa Família” criado durante o Governo Lula.

