Já é possível apagar mensagens antigas do WhatsApp?

O WhatsApp está sempre inovando nas suas atualizações, desta vez, o aplicativo lançará a opção de poder apagar mensagens enviadas de até 2 dias. Tudo isso pensando em sempre trazer inovações para os seus usuários poderem viajar dentro do WhatsApp com as possibilidades.

“Apagar para todos” do WhatsApp agora tem mais tempo

A opção “apagar para todos” do aplicativo WhatsApp foi lançada no ano de 2017, e o tempo máximo para apagar a mensagem hoje é somente de 1 hora, 8 minutos e 16 segundos. Mas com essa atualização do aplicativo, você poderá apagar as mensagens de até 60 horas.

Se você é do time das pessoas que demoram para responder, pode ser uma desvantagem, pois se o seu amigo quiser apagar a mensagem caso você demore para responder, infelizmente você não terá mais acesso. O WhatsApp ainda não divulgou a data que esta nova ferramenta será lançada, mas já é um grande avanço, pois quando o “apagar para todos” foi lançado de início só era até 7 minutos para apagar a mensagem.

Agora, todos ficam no aguardo e milhares de pessoas já estão ansiosas e esperando essa nova versão.

Como faço para apagar a mensagem do WhatsApp?

É um processo bem simples, segue os passos:

Clique e segure na mensagem enviada que deseja deletar

Após isso, clique no topo da tela em cima do ícone da lixeira

Aparecerá 2 opções: “apagar para mim” ou “apagar para todos”.

Hoje em dia, mais de dois bilhões de pessoas, em mais de 180 países, usam o WhatsApp. E a cada dia novas atualizações estão sendo testadas. A novidade foi compartilhada especialmente na conta do Twitter com a descrição: “agora” as pessoas “terão um pouco mais do que dois dias” para deletar as mensagens.

Alguns modelos de celular deixaram de funcionar o WhatsApp

Cerca de 38 modelos deixaram de funcionar no WhatsApp, ou seja, eles não conseguiram atualizar o aplicativo com as novas versões.

Segue alguns aparelhos que não iram funcionar mais: Samsung Galaxy Core; Huawei Ascend D2; ZTE V956 – UMi X2; Huawei Ascend Mate; Lenovo A820; Samsung Galaxy Ace 2; ZTE Grand Memo; ZTE Grand X Quad v987; THL W8; Faea F1; ZTE Grand S Flex; Huawei Ascend G740 e Archos 53 Platina.

