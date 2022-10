Santander libera empréstimo pessoal e pode ser feito 100% ONLINE

Uma nova novidade para você que se interessa em fazer empréstimos. Agora é possível fazer um empréstimo pessoal 100% online. O banco Santander lançou essa nova opção através do banco digital SIM e as taxas são a partir de 2,83% mensal. O fintech do Santander chegou com tudo, foi planejado para oferecer taxas de juros, parcelas mais em conta com cada perfil de cliente.

Não só isso, o fintech também trabalha com vários tipos de crédito, como por exemplo: antecipação do seu fundo de garantia, empréstimo para microempreendedor individual e o empréstimo com garantia de veículo, e as taxas são de 1,82% mensal.

Quem pode solicitar o empréstimo pessoal?

A contratação deste empréstimo pessoal é feito via online e a simulação do crédito é realizada rapidamente. Além do mais, o SIM oferece o empréstimo sem garantia com o limite podendo atingir até R $30 mil com taxas de 2,83% mensal. Eles também disponibilizam a opção de parcelar em até 35 vezes, com o vencimento da parcela a partir de 45 dias. E o dinheiro cai na conta até 24 horas após a aprovação do empréstimo.

Tem interesse em solicitar? Veja se você se enquadra nos requisitos solicitados:

Ser maior de 18 anos

Pensionistas e aposentados

Autônomos

Pessoas com o cadastro atualizado na SIM

Necessário possuir um bom histórico financeiro

Funcionários registrados em CLT

Funcionários públicos federais, estaduais e municipais

São essas pessoas que podem entrar com o pedido de empréstimo do banco digital SIM do grupo Santander. Se você está dentro dessas características, segue conosco que vamos te mostrar como entrar com a solicitação.

Como solicitar o empréstimo SIM?

Segue o nosso passo a passo e consiga seu empréstimo:

Entre pelo aplicativo ou site da SIM

Adicione o número do seu CPF para realizar o cadastro

Após isso aparecerá vários opções de empréstimo na tela, clique em qual você deseja simular

Depois da sua escolha, você pode ajustar a forma que deseja o seu empréstimo, ou seja, verificar a quantidade de parcelas, o limite, e até mesmo consultar as taxas mensais.

Para te ajudar a melhorar as condições do empréstimo, a nossa dica é você optar pelo pagamento em débito na conta do banco Santander

Feito isso, será necessário enviar todos os seus dados pessoais, tirar selfie e assinar digitalmente o contrato, além das fotos dos documentos obrigatórios.

Por fim, irá aparecer a proposta para você.

