Projeto de reforma deixa imóvel antigo com uma arquitetura de interiores moderna e atual 

Realizada pelo arquiteto Bruno Moraes, a transformação segue a referência do décor industrial e, com ares novos, reflete a personalidade acolhedora dos moradores.

Logo de cara, quem entra neste apartamento reformado pelo arquiteto Bruno Moraes é transportado para um refúgio bucólico que mescla o moderno e o campo para possibilitar a sensação de tranquilidade e paz | Foto: Luis Gomes

Conforto, tranquilidade e uma sensação quase bucólica são os primeiros sentimentos percebidos logo ao adentrar o apartamento de 94 m², localizado na Zona Sul de São Paulo. Com uma história longa e antiga, a propriedade ganhou uma nova cara com o projeto assinado por Bruno Moraes, à frente do Bruno Moraes Arquitetura, escritório que promoveu uma completa transformação para tornar real o sonho dos moradores.

Um dos principais objetivos da obra era integrar a sala com a varanda, semelhante ao que se encontraria em uma casa com quintal. Móveis escuros foram selecionados para proporcionar ainda mais aconchego e arrematar a ambientação no estilo industrial. Lá fora, na varanda, a rede em cor viva convida para um momento de contemplação.

A TV está fixada diretamente na parede sem nenhum fio aparente porque, durante a obra, conduítes foram embutidos na alvenaria, por onde passa a fiação que fica escondida | Foto: Luis Gomes

A iluminação natural está bem presente no apartamento, trazendo um ar leve e harmônico. Para complementá-la, Bruno trouxe à cena um trilho com spots no centro da sala de estar para possibilitar uma iluminação difusa e muito acolhedora. Todos os elementos cuidadosamente projetados resultam em um espaço intimista e suave.

Ditando o mood de toda a residência, o estilo industrial está presente na serralheria, iluminação e concreto aparentes, justamente para remeter ao look dos antigos galpões. Na área social, o destaque fica por conta do móvel de madeira desenhado sob medida pelo escritório. A sua funcionalidade vai além de organizar os eletrônicos: a peça hospeda a adega e ainda camufla a cervejeira com as portas de correr com um design que perfeitamente condiz com a estética.

A madeira do móvel projetado por Bruno Moraes Arquitetura vem para proporcionar um toque acolhedor, que contrasta bem com a estética industrial do cômodo | Foto: Luis Gomes

Antes das intervenções idealizadas pelo arquiteto, havia uma parede dividindo a cozinha da sala de jantar, o que ia contra toda a ideia de integração que permeia o projeto. Sendo assim, a estrutura foi demolida e os ambientes se juntaram por meio do uso de diversos elementos do conceito industrial e retrô.

Para apoiar a iluminação e propor ainda mais charme à sala de jantar, os três pendentes sobre a mesa têm a mesma linguagem visual e conversam com o restante do décor industrial | Foto: Luis Gomes

O lindo tom de azul que se estende pelos armários de laca adicionou cor não só à cozinha, mas ao projeto como um todo, pois ela ficou totalmente aberta para a área social. Já o subway tile branco aplicado no backsplash ajuda a refletir a iluminação natural, tornando o espaço ainda mais claro, ao mesmo tempo que fortalece o aspecto vintage.

Cozinha faz excelente uso da área para garantir bastante espaço de armazenamento aos moradores, além de ser um ponto focal do decór com cores e visual retrô | Foto: Luis Gomes

Imprescindível desde a pandemia e a onda do trabalho remoto, o home office foi projetado onde, antes, havia um quartinho de serviço. Visando tornar o espaço confortável, uma parede foi derrubada e, então, aberta para o corredor ao lado da sala de jantar. O efeito ripado se estende ao longo da nova estrutura, na qual há, ainda, uma prateleira para livros.

Uma das principais necessidades do cliente era contar com um espaço de trabalho na própria casa. Então, este antigo quartinho foi totalmente redesenhado para abrigar o home office | Foto: Luis Gomes

O quarto do casal é o refúgio perfeito após um longo dia de trabalho. Algumas escolhas interessantes podem ser notadas, como o envelopamento feito na maior parte do guarda-roupa, gerando um resultado prático em relação ao visual do ambiente. Em contrapartida, o cantinho para a filha adolescente recebeu uma penteadeira muito bem concebida, onde a dona poderá criar as maquiagens que tanto ama e gravar tutoriais para as redes sociais.

Prático e acolhedor, o quarto do casal reúne soluções inteligentes para maximizar o espaço e toques especiais no décor, como os quadros sobre a cama e as luminárias laterais | Foto: Luis Gomes

Para a jovem desfrutar dos momentos de autocuidado, também foi inserido um espelho camarim, que oferece uma iluminação adequada | Foto: Luis Gomes

Assim como em diversas outras áreas, a repaginação também foi necessária em um dos banheiros com a proposta de ampliar a área do box e manter a fácil circulação pelo ambiente. Na área úmida, o revestimento geométrico concedeu um toque especial ao cômodo, exalando uma estética mais alegre e fugindo do clássico padrão branco.

Padrão geométrico é a aposta do escritório Bruno Moraes Arquitetura para fugir do monótono e trazer cor, ainda que de forma elegante, ao banheiro | Foto: Luis Gomes

Sobre Bruno Moraes Arquitetura

Criado há 14 anos, o escritório é comandado por Bruno Moraes, arquiteto formado pela Faculdade Belas Artes de São Paulo (FEBASP) e pós-graduado em Gerenciamento de Empreendimentos na Construção Civil pela FAU Mackenzie. Bruno já passou por grandes escritórios, como o do arquiteto Siegbert Zanettini. Seu escritório atua nas áreas de gerenciamento e execução de obras, concepção de projetos de casas, reforma de apartamentos, retrofits, espaços corporativos e áreas comuns de edifícios. Dispõe de equipe própria de obra treinada para gerir os trabalhos com processos inteligentes, com diferenciais como um aplicativo personalizado.

Entre seus principais clientes estão: o Grupo Volkswagen, as multinacionais Arauco e Fabbri, os escritórios da Tecban (Banco 24h), as Sorveteiras Rochinha, um projeto de revitalização urbana no bairro do Bixiga. Além de obras diversas executadas em todas as regiões do Brasil e uma participação na Mostra Casa Saudável. A marca Bruno Moraes Arquitetura tem trabalhos e vídeos publicados em importantes veículos de arquitetura do Brasil. Bruno é colunista do Portal PiniWeb, é apresentador do Decora Cast (Podcast de decoração do Viva Decora). E, desde 2019 participa do quadro de decoração do Programa da Eliana, no SBT.

Bruno Moraes Arquitetura

(11) 2062-6423

www.brunomoraesarquitetura.com.br

@brunomoraesarquitetura

Por: Barbara Perez