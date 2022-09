O enxoval de cama perfeito para um dormitório ainda mais bonito

O enxoval de cama traz sensações para o dormitório através dos tecidos e das cores escolhidas. Neste projeto assinado pela arquiteta Isabella Nalon, a adoção das cores neutras contribuiu para a criação de um ambiente de relaxamento | Foto: Julia Herman

Uma das etapas mais gostosas na montagem final da casa está relacionada ao momento de definir o enxoval. Pensar nas peças, cores e no conforto são pontos que devem estar em pauta em todos os ambientes, assim como o dormitório.

Mas, além das medidas em si, quais os critérios que conduzem a escolha perfeita? E, na verdade, quais são as peças que compõem o enxoval completo do ambiente? Para ajudar a solucionar essas questões – sem nenhum mistério –, a arquiteta Isabella Nalon, à frente do escritório que leva o seu nome, compartilha as dicas utilizadas por ela durante a realização dos seus projetos residenciais.

“O enxoval é capaz de nos conduzir por sensações positivas, como o bem-estar e relaxamento, nos fazendo dormir muito melhor. A definição errada pode trazer desconfortos como não aquecer bem ou, pelo contrário, esquentar demais quando a temperatura se eleva. Para os alérgicos, é imprescindível considerar peças com tecidos práticos e de fácil lavagem”, endossa Isabella. O conjunto definido precisa conciliar a função decorativa, bem como o dia a dia dos moradores, por isso, ela considera fundamental conciliar criatividade e planejamento.

Neste projeto, Isabella Nalon escolheu trabalhar com cores variadas no enxoval de cama. As almofadas, em uma paleta mais neutra, harmonizam com o estilo decorativo do quarto. | Foto: Julia Herman

Itens que compõem o enxoval de cama

De acordo com a experiente profissional, alguns itens são essenciais quando se trata de enxoval de cama. Como basicamente as peças são as mesmas, seja em uma cama infantil, de solteiro, casal, queen ou king size, a tarefa envolve eleger os elementos de acordo com a lista abaixo. Confira:

O padrão básico:

Lençol de baixo (que cobre o colchão)

Lençol de cima

Fronha para o travesseiro (solteiro 1, casal 2)

Artigos extras:

Colcha/cobre leito

Peseira / manta para os pés

Capas para travesseiros extras

Almofadas e rolos

Se for cama box, a “saia”

Edredons e capa de edredom

Protetor de colchão e protetor de travesseiros

A arquiteta recomenda ter, no mínimo, três enxovais, sendo um neutro e dois diferentes, possibilitando uma troca mais frequente. Contudo, se a residência tiver espaço para armazenamento, não há limitações e o morador pode escolher diversas opções.

Neste dormitório, a arquiteta optou por um enxoval com desenhos geométricos. Além disso, o clássico preto e branco diminui a chance de errar na questão das cores | Foto: Julia Herman

Fazendo boas escolhas

Após saber o que é essencial para compor o enxoval de cama, o próximo passo é decidir o tecido que agrada mais os moradores da casa, pois o material é determinante para a sensação de conforto e aconchego. Entre os mais comuns estão o algodão – padrão e a versão mais encorpada, e a seda. Ainda é possível encontrar outros tecidos como a viscose, o jérsei e o poliéster.

A próxima etapa percorre o universo das cores. O recomendado pela arquiteta é sempre ter, pelo menos, um jogo de lençol neutro – na paleta de branco off white ou cinza claro –, que dão liberdade na composição para qualquer sobreposição. Além disso, o morador pode adotar peças com estampa florida, desenhos geométricos, ou detalhes como listras. “Eu gosto muito de trabalhar com a ‘vira’ do lençol que evidencia algum detalhe ou cor. Para os travesseiros, aprecio a dupla, sendo que o de trás com o tecido igual ou similar à colcha e, o da frente, com a própria fronha que acompanha o jogo de cama”, comenta.

Enxoval e decoração

O enxoval da cama deve estar bem alinhado com o estilo de decoração do quarto, mas isso não quer dizer que precisa ser tudo da mesma cor ou igual, fazendo que o ambiente fique monótono ou enjoativo. Por isso, é importante selecionar bem as cores, estampas e composição, possibilitando tanto uma roupagem neutra, assim como outra leitura mais ousada, colorida e repleta de personalidade. “Muitas pessoas pensam que para renovar o quarto é necessário pintar paredes ou trocar mobiliário. Uma estratégia incrível é renovar o enxoval, sem precisar mexer na decoração”, sugere Isabella.

Este dormitório é um bom exemplo de como o enxoval da cama é capaz de reforçar o décor do quarto. Por aqui, Isabella escolheu muito bem cada elemento, onde a mistura de travesseiros e almofadas evidencia a delicadeza que tanto buscava neste projeto. | Foto: Julia Herman

Renovando a enxoval

Não existe uma regra para renovar o enxoval da cama, entretanto prevalece o bom senso. A mudança das peças vai depender do gosto dos moradores, estações do ano e da durabilidade dos itens, sendo que alguns lençóis duram mais de uma década, dependendo da composição e do número de fios. Assim, a recomendação é trocar quando começam a mudar de tonalidade, ficar amarelado ou quando o desejo for de mudança. Tal qual a primeira escolha do enxoval, a renovação dele também precisa de planejamento e boas ideias. Assim sendo, uma boa pesquisa nas tendências do mercado é um bom caminho rumo ao sucesso.

O enxoval de cama não precisa, necessariamente, evocar uma grande variedade de cores. Neste dormitório, o predomínio do branco reforça o estilo elegante e sofisticado do ambiente | Foto: Julia Herman

A vantagem de ter enxoval de cama

Uma das maiores vantagens do enxoval de cama é ter a sensação de entrar no quarto e ver uma cama gostosa e um décor bem montado que desperta bons sentimentos. Além disso, um enxoval bem escolhido facilita no dia a dia para manter o quarto bonito e organizado.

Junto a isso, um ambiente sempre limpo, organizado, ventilado e bem iluminado contribuem para momentos de felicidade. “Durante a escolha do enxoval, na minha opinião, o mais importante é pensar nas sensações e apenas escolher o que te faz se sentir bem”, finaliza Isabella Nalon.

Sobre a arquiteta Isabella Nalon

Com uma carreira sólida e experiência proveniente de mais de 20 anos de trabalho, Isabella Nalon percorreu uma trajetória de muitos estudos e pesquisas na área de Decoração e Arquitetura. Sua experiência atuando como arquiteta na Prefeitura da cidade de Münster, na Alemanha (1997), ajudou a criar uma visão plural e ampla de diferentes culturas e públicos, o que se tornou um diferencial em seu percurso profissional. Em 1998, inaugurou seu escritório em São Paulo e se especializou em projetos arquitetônicos residenciais, comerciais e de decoração de interiores. Frequentemente, tem projetos reconhecidos e publicados por renomados portais e revistas de arquitetura e decoração, consolidando o escritório na lista dos mais importantes da capital paulista.

Por: Leonardo Sandoval