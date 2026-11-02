Principais rios e bacias do Brasil: onde nascem e para onde vão

Perto de Manaus, um passageiro de barco vê algo que parece truque de fotografia: o Rio Negro, escuro como chá forte, corre lado a lado com o Solimões, barrento, sem se misturar por vários quilômetros. As diferenças de temperatura, velocidade e densidade da água seguram a fronteira por um bom trecho. O Encontro das Águas é o cartão-postal mais famoso da hidrografia brasileira, mas também é um bom ponto de partida para entender o assunto: cada rio carrega a história do lugar por onde passou.

O Brasil concentra uma parcela enorme da água doce superficial do planeta, número que costuma ser citado em torno de 12%. Só que essa água não está onde as pessoas estão. A maior parte fica na Amazônia, região pouco povoada, enquanto o Sudeste e o litoral nordestino, muito mais habitados, dispõem de uma fração bem menor. Essa desigualdade explica boa parte das discussões sobre abastecimento no país.

Rio, bacia e região hidrográfica: qual a diferença

Um rio é o curso de água em si. Uma bacia hidrográfica é toda a área de terra cuja chuva escorre para aquele rio e seus afluentes. Pense em um funil gigante: a borda são as partes altas do relevo, chamadas divisores de águas, e o bico é a foz.

Já a região hidrográfica é um recorte de planejamento. Em 2003, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos dividiu o país em 12 regiões:

Amazônica

Tocantins-Araguaia

Atlântico Nordeste Ocidental

Parnaíba

Atlântico Nordeste Oriental

São Francisco

Atlântico Leste

Atlântico Sudeste

Atlântico Sul

Paraná

Uruguai

Paraguai

Alguns livros mais antigos falam em oito ou nove bacias, por isso é comum encontrar números diferentes. Não é erro: são classificações distintas. Quem precisa de dados atualizados sobre vazão, qualidade da água e reservatórios encontra as informações na Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).

Amazonas: o gigante

O Amazonas nasce nos Andes peruanos e é o rio de maior volume de água do mundo. Ao entrar no Brasil, recebe o nome de Solimões e passa a se chamar Amazonas depois do encontro com o Negro. Sua bacia, com cerca de 6 milhões de quilômetros quadrados, se estende por vários países sul-americanos, e a parte brasileira é a maior delas.

A extensão total costuma ser citada em torno de 7 mil quilômetros, e a disputa com o Nilo pelo posto de mais longo do mundo depende de onde se considera a nascente. Quanto ao volume, porém, não há competição.

Entre os afluentes, destacam-se o Madeira, o Tapajós, o Xingu, o Negro e o Purus. O Madeira é uma importante hidrovia para o escoamento de grãos, e o Xingu abriga a usina de Belo Monte, no Pará. Na região da foz, ocorre a pororoca, fenômeno em que a maré oceânica entra pelo rio com uma onda forte e ruidosa.

Para as populações locais, o rio é estrada, despensa e calendário. A cheia e a vazante definem quando se planta nas várzeas, quando se pesca certas espécies e até como as casas são construídas, muitas delas sobre palafitas ou flutuantes.

Tocantins-Araguaia: os dois irmãos do Cerrado

O Tocantins nasce em Goiás e deságua na região de Belém, perto da foz do Amazonas, embora não seja afluente dele nas classificações usadas pelo planejamento brasileiro. O Araguaia corre em paralelo por boa parte do caminho e se junta ao Tocantins na região do Bico do Papagaio, no extremo norte do estado do Tocantins. No Araguaia fica a Ilha do Bananal, frequentemente descrita como a maior ilha fluvial do mundo.

A usina de Tucuruí, no Pará, é uma das maiores hidrelétricas do país. Na seca, as praias de areia do Araguaia viram destino de férias para famílias de Goiás e Tocantins.

São Francisco: o rio que atravessa o sertão

Conhecido como Velho Chico, o São Francisco nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, percorre cerca de 2.700 quilômetros e deságua no Atlântico, entre Alagoas e Sergipe. Passa por Minas, Bahia e Pernambuco, formando um corredor de água em pleno semiárido. Essa é sua importância histórica: permitiu a circulação de gado e de gente pelo interior, o que lhe rendeu o apelido de “rio da integração nacional”.

Hoje ele movimenta usinas como Sobradinho, Paulo Afonso e Xingó, e abastece a fruticultura irrigada do polo de Petrolina e Juazeiro, de onde saem uvas e mangas. O Projeto de Integração do São Francisco, conhecido como transposição, leva parte de suas águas por canais até áreas do Nordeste Setentrional.

Paraná: a bacia da energia

Formado pelo encontro dos rios Grande e Paranaíba, o Paraná é o eixo da bacia mais povoada e industrializada do país. Ali está a usina de Itaipu, administrada em conjunto por Brasil e Paraguai.

Um caso curioso é o Tietê. Ele nasce em Salesópolis, a pouco mais de 20 quilômetros do mar em linha reta, mas a Serra do Mar bloqueia o caminho. Por isso, corre para o interior, atravessa a capital paulista e o estado inteiro, até desaguar no Paraná. Foi essa direção que favoreceu as expedições dos bandeirantes rumo ao oeste. Trechos do interior formam a hidrovia Tietê-Paraná, enquanto a poluição do trecho metropolitano segue como um problema conhecido.

O Iguaçu, famoso pelas cataratas na fronteira com a Argentina, também pertence a esse sistema e deságua no Paraná.

Paraguai: o rio do Pantanal

O Rio Paraguai nasce em Mato Grosso e tem pouca inclinação no trecho brasileiro. Essa característica, combinada com a planície, faz com que as águas da chuva se espalhem devagar, criando as cheias que moldam o Pantanal. A água pode levar meses para atravessar a região. Depois, o rio segue pelo território paraguaio até encontrar o Paraná, já fora do Brasil.

Uruguai e os rios do Sul

O Rio Uruguai se forma entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul e marca parte da fronteira com a Argentina. Sua vazão oscila bastante, conforme a distribuição das chuvas. Mais a leste, os rios Jacuí e Taquari integram o sistema que deságua no Guaíba, em Porto Alegre, e a Lagoa dos Patos liga a região ao oceano, com o porto de Rio Grande na saída.

Parnaíba e os rios do Nordeste

O Parnaíba separa Piauí e Maranhão e termina em um delta aberto para o mar, com ilhas e dunas. Mais a leste, muitos rios do semiárido são temporários: correm na época das chuvas e somem na estiagem. O Jaguaribe, no Ceará, é o caso clássico, hoje regulado por grandes açudes como o Castanhão. Para quem mora nessas áreas, a chegada da água no leito seco é um acontecimento celebrado pela vizinhança.

Rios costeiros que importam muito

Alguns rios menores têm peso desproporcional. O Paraíba do Sul, que passa por São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, é peça central no abastecimento da região metropolitana do Rio, por meio de um desvio de águas para o sistema Guandu. O Rio Doce, entre Minas e Espírito Santo, ficou conhecido nacionalmente após o rompimento da barragem de Mariana em 2015, que levou rejeitos de mineração até o mar.

Para que servem os rios no dia a dia

A maior parte da eletricidade brasileira vem historicamente de hidrelétricas, embora a participação de fontes como a eólica e a solar venha crescendo. Isso cria uma dependência direta das chuvas: em anos secos, os reservatórios baixam e outras usinas precisam ser acionadas.

Rios também abastecem cidades, irrigam lavouras, transportam cargas e sustentam comunidades ribeirinhas. O desmatamento das margens, o esgoto sem tratamento e o garimpo ilegal ameaçam essas funções. As matas ciliares, que acompanham os cursos de água, protegem o solo contra erosão e ajudam a manter a água limpa, razão pela qual a legislação ambiental brasileira as trata como áreas de preservação.

Na próxima vez que abrir a torneira, vale um exercício simples: descubra de qual rio ou reservatório vem a água da sua cidade. A empresa de saneamento local informa o manancial, e muita gente se surpreende com a distância percorrida até a sua casa.