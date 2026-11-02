Juros compostos explicados com exemplos em reais

Duas pessoas colocam R$ 1.000 em aplicações que pagam 1% ao mês. A primeira saca o rendimento todo mês e gasta. A segunda deixa tudo lá. Depois de dez anos, a primeira recebeu R$ 1.200 em rendimentos e continua com seus R$ 1.000 aplicados, somando R$ 2.200. A segunda tem R$ 3.300,39 sem ter depositado um centavo a mais. Os R$ 1.100 de diferença vieram de um único detalhe: o rendimento da segunda também passou a render.

Esse detalhe tem nome. São os juros compostos, muitas vezes chamados de “juros sobre juros”. Eles estão por trás de quase toda conta financeira da vida adulta, do investimento de longo prazo à fatura do cartão que saiu de controle.

Juros simples e compostos, lado a lado

Nos juros simples, a taxa incide sempre sobre o valor original. Se você tem R$ 1.000 a 1% ao mês, ganha R$ 10 por mês, todo mês, sem variação. Em um ano são R$ 120.

Nos juros compostos, a taxa incide sobre o saldo do momento, que já inclui os juros anteriores. Veja os primeiros meses dos mesmos R$ 1.000 a 1%:

Mês 1: R$ 1.000,00 rende R$ 10,00 e o saldo vai para R$ 1.010,00.

Mês 2: R$ 1.010,00 rende R$ 10,10 e o saldo vai para R$ 1.020,10.

Mês 3: R$ 1.020,10 rende R$ 10,20 e o saldo vai para R$ 1.030,30.

Dez centavos parecem irrelevantes. O problema é que eles se acumulam e também passam a render. Compare a evolução ao longo do tempo:

Em 12 meses: R$ 1.120,00 nos juros simples e R$ 1.126,83 nos compostos.

Em 5 anos: R$ 1.600,00 nos simples e R$ 1.816,70 nos compostos.

Em 10 anos: R$ 2.200,00 nos simples e R$ 3.300,39 nos compostos.

Em 20 anos: R$ 3.400,00 nos simples e R$ 10.892,55 nos compostos.

Repare que, no primeiro ano, a diferença mal paga um lanche. Em vinte anos, o saldo dos compostos é mais que o triplo. É por isso que essa matemática engana: no começo parece não fazer efeito nenhum, e depois acelera.

A fórmula, sem medo

A conta cabe em uma linha:

M = C × (1 + i) elevado a t

M é o montante final, C é o capital inicial, i é a taxa por período, escrita em decimal, e t é o número de períodos. Para R$ 1.000 a 1% ao mês durante 24 meses, você faz 1,01 elevado a 24, que dá cerca de 1,2697, e multiplica por 1.000. Resultado: R$ 1.269,73.

Duas regras evitam quase todos os erros. A primeira: taxa e prazo precisam estar na mesma unidade. Taxa mensal pede prazo em meses, taxa anual pede prazo em anos. A segunda: 1% em decimal é 0,01, e 12% é 0,12.

Na calculadora do celular, muitas vezes basta virar a tela para achar a tecla de potência. Em uma planilha, a fórmula é =1000*(1+0,01)^24.

Por que 1% ao mês não é 12% ao ano

Esse é um erro comum na hora de comparar ofertas. Como os juros de cada mês entram na base do mês seguinte, 1% ao mês equivale a 12,68% ao ano, e não a 12%. Quanto maior a taxa, maior a distância. Uma taxa de 8% ao mês não vira 96% ao ano: vira cerca de 152%. Uma de 15% ao mês vira mais de 435% ao ano.

Sempre que um banco, uma loja ou um aplicativo apresentar uma taxa, verifique a unidade. É comum a publicidade destacar a mensal, porque o número é menor. Em crédito, procure também o Custo Efetivo Total, o CET, que reúne juros, tarifas, seguros e impostos da operação e permite uma comparação mais honesta entre propostas.

O atalho da regra do 72

Quer estimar em quanto tempo um dinheiro dobra sem pegar a calculadora? Divida 72 pela taxa de juros do período.

A 6% ao ano, dobra em cerca de 12 anos.

A 9% ao ano, dobra em cerca de 8 anos.

A 12% ao ano, dobra em cerca de 6 anos.

A 3% ao mês, dobra em cerca de 24 meses.

É uma aproximação, mas funciona bem para taxas moderadas e serve como filtro rápido. Se alguém promete dobrar seu dinheiro em poucos meses, a regra mostra o tamanho da taxa embutida nessa promessa, e taxas assim, sem risco, não existem em aplicações legítimas.

O tempo vale mais do que o valor do depósito

O exemplo mais conhecido envolve começar cedo. Imagine duas pessoas que guardam R$ 300 por mês, a uma taxa hipotética de 0,7% ao mês, sem considerar imposto nem inflação.

Ana começa aos 25 anos e para aos 60. São 35 anos de depósitos, R$ 126 mil saídos do bolso, e o saldo chega perto de R$ 760 mil.

Bruno começa aos 35 anos e também para aos 60. São 25 anos de depósitos, R$ 90 mil saídos do bolso, e o saldo fica perto de R$ 305 mil.

Ana depositou R$ 36 mil a mais. Terminou com aproximadamente R$ 455 mil a mais. Quase toda a diferença veio dos juros gerados nos dez anos extras, que ficaram trabalhando por décadas.

Isso não significa que quem começou tarde perdeu a chance. Significa que o melhor momento é o mais próximo possível, e que depósitos pequenos e regulares valem mais do que esperar sobrar um valor grande. Quem guarda R$ 200 por mês a 0,8% ao mês durante 20 anos deposita R$ 48 mil e chega a cerca de R$ 144 mil nesse cenário hipotético.

Antes de pensar em longo prazo, porém, costuma fazer sentido ter uma folga para imprevistos. O artigo sobre reserva de emergência mostra como calcular esse valor.

Quando os juros compostos jogam contra você

A mesma máquina funciona ao contrário em uma dívida, com uma diferença decisiva: as taxas de crédito costumam ser muito maiores do que as de investimentos.

Pense em R$ 1.000 que crescem a 14% ao mês, sem nenhum pagamento nem limite legal, apenas para visualizar a matemática. Em seis meses, viram quase R$ 2.195. Em doze, mais de R$ 4.800. Nenhuma aplicação segura consegue acompanhar esse ritmo, e por isso quitar uma dívida cara costuma render mais do que qualquer investimento conservador. Se o dinheiro aplicado rende 1% ao mês e a dívida custa 8%, cada real usado para quitar evita um custo muito superior ao ganho que teria na aplicação.

Os casos mais comuns no Brasil são o cheque especial, o rotativo do cartão e parcelamentos com juros embutidos. Na compra a prazo, vale fazer a conta inversa: quanto você pagaria à vista e quanto soma o total das parcelas. A diferença é o preço do tempo.

O que corrói o resultado na prática

Os exemplos acima usam taxas fixas e limpas, mas a vida real tem três desvios que precisam entrar na conta.

Inflação. Um saldo de R$ 700 mil daqui a 35 anos não comprará o que R$ 700 mil compram hoje. O ganho que interessa é o real, descontada a alta dos preços.

Impostos e taxas. Parte dos investimentos paga Imposto de Renda sobre o rendimento, e alguns têm taxa de administração ou de custódia. Uma diferença que parece pequena ao ano cresce de forma composta ao longo de décadas, exatamente como os juros.

Taxas que mudam. Ninguém garante 0,7% ao mês por 35 anos. Projeções são exercícios de ordem de grandeza, nunca promessas. Desconfie de qualquer simulação apresentada como resultado certo.

Perguntas frequentes

Toda aplicação rende juros compostos?

Boa parte das aplicações de renda fixa acumula o rendimento no saldo, o que produz o efeito composto. Quando há pagamento periódico de juros ou você saca o ganho, esse valor deixa de render ali dentro, e só haverá efeito composto se for reaplicado.

Quanto preciso para começar?

Não há valor mágico. Vários produtos de renda fixa aceitam quantias baixas. Mais importante que o tamanho do primeiro depósito é conseguir mantê-lo como hábito, o que depende de ter um orçamento doméstico minimamente organizado.

Taxa alta sempre é vantagem?

Não. Em investimentos, taxa mais alta costuma vir acompanhada de mais risco ou menos liquidez, isto é, mais dificuldade de resgatar quando precisar. Sempre pergunte de onde vem aquele retorno e o que pode dar errado.

Por que meu saldo parece crescer tão devagar no início?

Porque a base ainda é pequena. Nos primeiros anos, a maior parte do saldo vem dos seus depósitos. Com o tempo, os rendimentos passam a pesar cada vez mais, e a curva vai ficando mais inclinada. Interromper a rotina nessa fase é abandonar o processo justamente antes da parte em que ele mais aparece.

Este conteúdo tem caráter educativo e não constitui recomendação individual de investimento. Os valores são exemplos hipotéticos, sem garantia de resultado.