Descarte de pilhas, baterias e eletrônicos: como fazer do jeito certo

Quase toda casa brasileira tem uma gaveta com um celular de tela quebrada, carregadores sem uso, dois controles remotos mortos e um punhado de pilhas que ninguém sabe se ainda funcionam. O hábito parece inofensivo, mas tem dois problemas. O aparelho guarda dados pessoais e metais valiosos, e uma bateria de lítio antiga pode inchar com o tempo.

Jogar tudo no lixo comum é a pior saída. Felizmente, o caminho correto está cada vez mais disponível, e a maior parte do trabalho se resume a guardar com cuidado e entregar no ponto certo.

Por que esses itens não vão para o lixo comum

Pilhas, baterias e placas eletrônicas reúnem metais que têm valor industrial e, em alguns casos, são tóxicos. Dependendo do tipo, a composição pode incluir chumbo, cádmio, níquel, lítio, cobalto e manganês. Em aterros ou lixões, a corrosão libera parte dessas substâncias, que podem chegar ao solo e à água subterrânea.

Existe ainda um risco imediato de segurança. Baterias de íon-lítio, usadas em celulares, notebooks, patinetes e fones sem fio, podem pegar fogo se forem amassadas, perfuradas ou superaquecidas. Caminhões de lixo compactam a carga, e uma bateria furada dentro deles pode iniciar um incêndio. Na reciclagem, o mesmo vale para as esteiras das cooperativas, onde um pacote qualquer pode esconder uma célula danificada.

O outro lado da história é o desperdício. Um celular velho concentra cobre, ouro, prata e outros metais extraídos da mineração. Recuperar esses materiais reduz a necessidade de abrir novas minas e dá destino a um volume crescente de lixo eletrônico.

O que diz a lei brasileira

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010) adotou a chamada logística reversa. Em linhas gerais, fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes têm responsabilidade por receber e dar destino a certos produtos depois do uso, e o consumidor tem a parte dele, que é devolver esses itens nos canais disponíveis.

A lista inclui pilhas e baterias, lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e de mercúrio, além de produtos eletroeletrônicos e seus componentes. Pilhas e baterias têm regras próprias na Resolução 401/2008 do Conselho Nacional do Meio Ambiente, e os eletroeletrônicos domésticos foram detalhados pelo Decreto 10.240/2020. Isso explica por que você encontra caixas coletoras em lojas, supermercados e assistências técnicas.

Antes de sair de casa: preparar o que vai ser entregue

Pilhas

Guarde as usadas em um pote plástico fechado e seco, longe de crianças e de fontes de calor. Não misture pilhas novas com usadas no mesmo aparelho, pois isso pode causar vazamento. Pilha vazando costuma formar uma crosta ou um pó esbranquiçado. Se isso acontecer, use luvas, coloque tudo em um saquinho plástico e evite contato com a pele e os olhos. Lave as mãos depois.

Baterias de lítio

Quando for armazenar uma bateria solta, cubra os terminais com fita isolante para evitar curto-circuito. Mantenha em local arejado, sem luz direta do sol, longe de papel e tecido. Nunca jogue no fogo, nunca tente abrir e nunca force um celular com bateria estufada a carregar. Se a tampa do aparelho estiver levantando, pare de usar e leve a uma assistência técnica ou ponto de coleta, sem espremer ou perfurar. Em geral, é melhor guardar em um recipiente não inflamável até a entrega.

Bateria de carro

A bateria automotiva, de chumbo-ácido, tem um caminho bem estabelecido. Ao trocar a sua, a oficina ou a loja geralmente fica com a velha, que volta para reciclagem. Nunca abra nem descarte em caçamba de entulho. O ácido é corrosivo e o chumbo é tóxico.

Lâmpadas

Lâmpadas fluorescentes têm pequena quantidade de mercúrio e devem ser levadas inteiras a um ponto de coleta, de preferência na caixa original ou embrulhadas em papel. Se uma quebrar, abra as janelas, saia do ambiente por alguns minutos, recolha os cacos com papel e luvas, sem usar aspirador, e guarde em um recipiente fechado. As LEDs são componentes eletrônicos e, onde houver ponto, seguem esse caminho.

Celulares e computadores

Aqui, a parte mais importante é a sua privacidade.

Faça backup de fotos, documentos e contatos.

Desconecte as contas do aparelho, como a conta de e-mail ou de nuvem, para que ele não fique travado com seu cadastro.

Tire o chip e o cartão de memória.

Restaure o aparelho às configurações de fábrica.

Em computadores, avalie retirar o disco ou apagá-lo com ferramenta adequada. Se o aparelho não liga mais, o disco ainda guarda os dados, por isso é melhor removê-lo antes da entrega.

Antes de doar ou repassar, troque as senhas de contas importantes que estavam salvas no aparelho. Se precisar de orientação, o artigo sobre senhas seguras mostra como organizar isso.

Onde entregar

O melhor ponto de entrega varia por item e por cidade, mas alguns locais aparecem com frequência:

Lojas de eletrônicos e supermercados: muitas mantêm coletores de pilhas, baterias e celulares.

muitas mantêm coletores de pilhas, baterias e celulares. Assistências técnicas e operadoras: algumas recebem celulares e carregadores.

algumas recebem celulares e carregadores. Ecopontos municipais: aceitam eletrônicos maiores em várias cidades.

aceitam eletrônicos maiores em várias cidades. Fabricantes e redes de logística reversa: o site do fabricante costuma indicar pontos próximos.

o site do fabricante costuma indicar pontos próximos. Mutirões: escolas, faculdades e prefeituras promovem campanhas de arrecadação.

Ao chegar a um coletor, coloque cada item no compartimento indicado, com pilhas e baterias separadas dos aparelhos quando o coletor pedir. Em caso de dúvida, pergunte a um atendente.

Consertar, doar ou vender vêm antes de reciclar

Reciclar é útil, mas fica depois de esticar a vida do aparelho. Uma troca de bateria por um técnico de confiança costuma dar mais alguns anos a um celular que anda descarregando rápido. Um notebook antigo com sistema leve pode servir para estudo em casa ou em um projeto social. Antes de doar, teste o equipamento e pergunte se a entidade aceita, para não transferir a ela o problema do descarte.

Para evitar o acúmulo, mantenha só o que tem uso real. Uma boa regra é a de uma revisão a cada semestre: abrir a gaveta, testar o que ainda funciona e separar o resto para a entrega.

Perguntas frequentes

Pilha comum pode ir no lixo de casa?

A recomendação segura é entregar todas em pontos de coleta. Algumas pilhas comuns têm hoje teores baixos de metais perigosos, mas distinguir o tipo não é trivial, e o ponto de coleta aceita todos.

Posso jogar um fone sem fio na coleta seletiva?

Não. Ele tem bateria de lítio embutida. Coloque-o junto dos eletrônicos, em um ponto específico.

Quem cobra pela reciclagem do meu aparelho?

Em geral, a entrega nos pontos de logística reversa não tem custo para o consumidor. Desconfie de quem pede pagamento adiantado para recolher equipamentos em casa e confirme se a empresa é de fato ligada ao fabricante ou à prefeitura. Se você se sentir prejudicado em uma compra ou serviço, o artigo sobre direitos do consumidor traz os caminhos básicos de reclamação.

E se a bateria inchada estiver no celular de uso diário?

Pare de carregar, não pressione e procure uma assistência técnica. Bateria deformada é um defeito que não pode ser resolvido em casa.

Posso colocar lâmpada LED no lixo?

Evite. Ela tem componentes eletrônicos e deve seguir para um ponto de coleta. Quando não houver, procure a orientação do serviço de limpeza urbana da sua cidade.

Se alguém entrar em contato com o líquido de uma bateria ou inalar fumaça de um aparelho queimado, enxágue a pele com água corrente e procure atendimento médico, levando as informações do produto.

Este conteúdo tem caráter educativo e não substitui orientação jurídica ou médica. Para dúvidas sobre direitos específicos, procure um advogado ou a Defensoria Pública. Para sintomas de saúde, procure um profissional da área.